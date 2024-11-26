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«Как и обещала, видео с тренировки🐎». Горбачева показала, как скачет на лошади

Фигуристка Алина Горбачева показала видео с тренировки по конному спорту.

«Как и обещала, видео с тренировки🐎», – написала спортсменка. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Алины Горбачевой
Алина Горбачева
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женское катание
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