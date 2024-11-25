Федченко о Горбачевой: «Будем пробовать накатывать два четверных в произвольной программе, она к этому готова»

Фигуристка Горбачева будет готовить два четверных прыжка к чемпионату России.

Об этом рассказала тренер Алины Софья Федченко.

«Она была в очень хорошей форме перед этапом в Красноярске, а после возвращения оттуда всего пару дней потренировалась и заболела. Так что к Санкт-Петербургу готовились очень коротко – в понедельник начали, а в четверг в обед уже улетели. То есть всего три с половиной дня. Но если спортсмен в очень хорошей форме, то после болезни в целом ему не так сложно восстановиться.

А что касается психологической подготовки, то для Алины очень важно настроиться в конкретный день на конкретную задачу. Что было до этого, ей не важно.

Что касается подготовки к чемпионату России, то обычно мы куда больше к этому турниру готовимся, в этот раз все иначе, и это необычно. Сейчас будем пробовать накатывать два четверных в произвольной программе, она к этому готова.

В целом, она и перед Красноярском была готова кататься с таким контентом, но там мы решили не рисковать. Хотели попробовать здесь, но помешала болезнь. Значит, будем стараться выполнить эту задачу на чемпионате страны», – сказала Федченко.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Омске с 19 по 22 декабря.