Смолкин о ритм-танце на Гран-при Китая: «Не лучшее наше выступление – были и хорошие моменты, и проблемы»
Глеб Смолкин оценил выступление на Гран-при Китая, где стал 8-м с Дианой Дэвис.
Фигуристы, представляющие Грузию в танцах на льду, стали восьмыми в ритм-танце на этапе Гран-при в Чунцине (70,53 балла). Лидируют итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (84,84).
«К сожалению, сегодня допустили ошибку. Мы пока не видели протоколы, посмотрим позже.
Я думаю, это было не лучшим нашим выступлением, но в нем были как и хорошие моменты, так и некоторые проблемы.
Мы здесь ради того, чтобы получить опыт. Без каких-либо ожиданий», – отметил Смолкин.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Golden Skate
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