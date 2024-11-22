Смолкин о ритм-танце на Гран-при Китая: «Не лучшее наше выступление – были и хорошие моменты, и проблемы»

Глеб Смолкин оценил выступление на Гран-при Китая, где стал 8-м с Дианой Дэвис.

Фигуристы, представляющие Грузию в танцах на льду, стали восьмыми в ритм-танце на этапе Гран-при в Чунцине (70,53 балла). Лидируют итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (84,84).

«К сожалению, сегодня допустили ошибку. Мы пока не видели протоколы, посмотрим позже.

Я думаю, это было не лучшим нашим выступлением, но в нем были как и хорошие моменты, так и некоторые проблемы.

Мы здесь ради того, чтобы получить опыт. Без каких-либо ожиданий», – отметил Смолкин .