Журанков о Костылевой: «Это талант, который виден сразу. И тут, конечно, с ее мамой не поспоришь, которая настаивает на этом уже не первый год»

Комментатор Андрей Журанков назвал Елену Костылеву самой компонентной юниоркой.

«Мы отмечали Лену Костылеву еще по прошлому сезону. Это тот талант, который виден сразу. И тут, конечно, с ее мамой не поспоришь, которая настаивает на этом уже не первый год.

Этот талант постепенно раскрывается. У нее хорошее катание, корпус работает, колени мягкие, руки выразительные. Это действительно потрясающе талантливая девочка.

Костылева выделяется. И поэтому меня не удивило то, что ей в короткой программе поставили компоненты выше, чем Двоеглазовой. Для меня Костылева по компонентам — фигуристка номер один в этой группе», — сказал Журанков.