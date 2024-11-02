Алена Леонова: «Муравьева – «темная лошадка» в этом сезоне. Будем надеяться, что она подойдет в хорошей форме к важным стартам»
– Мы помним, что у Плющенко была мода переманивания лидеров среди фигуристок Тутберидзе. Причем уровня звезд Олимпийских игр. А сейчас он воспитывает Софью Муравьеву. Можно ли сказать, что Плющенко пытается изменить свой подход?
– Ну, я не хотела говорить ничего про переманивание. Здесь дело спортсменов, у кого им тренироваться. А в данном случае, скорее, выбор их родителей. Но в целом я думаю, что у Плющенко и так хорошая сейчас команда тренеров. И спортсменов тоже.
– А чего ждете от Софьи Муравьевой в этом сезоне?
– Непонятно, чего от нее ждать. Она сейчас отодвинула свои старты на Гран-при на более поздние этапы. Потому что у нее была то ли травма, то ли болезнь. Непонятно, сможет ли она сейчас выполнять тройной аксель.
Для меня она, скорее, «темная лошадка» в этом сезоне. Будем надеяться, что она подойдет в хорошей форме к важным стартам, – сказала серебряный призер ЧМ-2012.
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