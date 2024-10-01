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Бойкова и Козловский планируют исполнить четверной выброс на Мемориале Панина-Коломенкина

Бойкова и Козловский планируют исполнить четверной выброс на Мемориале Панина.

Об этом фигуристы рассказали в интервью Максиму Транькову в шоу «Подкаст.Лаб» на Первом канале. 

Александра Бойкова: Мне кажется, что стоит усложняться. В первую очередь все идут за зрелищем. Если в мужчинах и женщинах есть это зрелище – в первую очередь четверные прыжки, сложность исполнения программ, то в парном катании мы все немножко застряли. 

В принципе, с начала 2000-х ничего не изменилось в парах. Мы делаем те же элементы. Поколения меняются, меняются программы, стили, но сами элементы, наполненность программы – никак не меняются.

Поэтому интерес угасает. Возможно, стоит пробовать что-то новое, в том числе усложнение не только прыжками, потому что обычный зритель, наверное, не сильно понимает разницу между тулупом и лутцем.

Ему интересно наблюдать за сложными красивыми поддержками, за многооборотными подкрутками, выбросами. И мне кажется, что стоит двигаться в этом направлении. 

– Вы, в принципе, и двигаетесь. Приоткроем секрет: накатываете два варианта произвольной программы – один с четверным выбросом, другой по старинке с двумя тройными. 

Дмитрий Козловский: В начале октября мы поедем в родной для нас Петербург. Будем участвовать в таком локальном турнире – Мемориал Панина. И там мы хотим произвести эксперимент...

– Или фурор.

Козловский: Или фурор, одно не исключает другое. Попытаться выкатать произвольную программу с четверным выбросом.

Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Дикиджи, Фролова, Хавронина и Нарижный 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Первый канал
пары
Мемориал Панина
logoАлександра Бойкова
logoДмитрий Козловский
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