Анна Щербакова посетила форум «Диалог между цивилизациями стран БРИКС» в Казани
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова стала почетным гостем форума «Диалог между цивилизациями стран БРИКС» в Казани.
Одним из организаторов мероприятия выступает Казанский федеральный университет.
Форум посвящен вопросам гуманитарных обменов и будущего стран БРИКС.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал TeamShcherbakova
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости