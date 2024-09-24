Анна Щербакова посетила форум «Диалог между цивилизациями стран БРИКС» в Казани

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова стала почетным гостем форума «Диалог между цивилизациями стран БРИКС» в Казани.

Одним из организаторов мероприятия выступает Казанский федеральный университет.

Форум посвящен вопросам гуманитарных обменов и будущего стран БРИКС.