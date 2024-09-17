«Какими бы незначительными ни были улучшения, гордитесь своими достижениями». Хендрикс показала, как прыгает каскад из двух тройных прыжков

Луна Хендрикс показала, как прыгает каскад тройной лутц – тройной тулуп.

«Какими бы незначительными ни были улучшения, гордитесь собой и своими достижениями», – написала чемпионка Европы, двукратный призер ЧМ.

Бельгийская фигуристка в новом сезоне выступит на этапах Гран-при во Франции и Финляндии.