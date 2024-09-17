«Какими бы незначительными ни были улучшения, гордитесь своими достижениями». Хендрикс показала, как прыгает каскад из двух тройных прыжков
Луна Хендрикс показала, как прыгает каскад тройной лутц – тройной тулуп.
«Какими бы незначительными ни были улучшения, гордитесь собой и своими достижениями», – написала чемпионка Европы, двукратный призер ЧМ.
Бельгийская фигуристка в новом сезоне выступит на этапах Гран-при во Франции и Финляндии.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Луны Хендрикс
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