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«Какими бы незначительными ни были улучшения, гордитесь своими достижениями». Хендрикс показала, как прыгает каскад из двух тройных прыжков

Луна Хендрикс показала, как прыгает каскад тройной лутц – тройной тулуп.

«Какими бы незначительными ни были улучшения, гордитесь собой и своими достижениями», – написала чемпионка Европы, двукратный призер ЧМ.

Бельгийская фигуристка в новом сезоне выступит на этапах Гран-при во Франции и Финляндии.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Луны Хендрикс
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