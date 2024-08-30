Бойкова и Козловский представили новый показательный номер под песню Ветлицкой «Посмотри в глаза»
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский представили новый показательный номер
Пара выступила на презентации состава хоккейного клуба «Авангард» в Омске.
Фигуристы катались под кавер-версию песни Натальи Ветлицкой «Посмотри в глаза».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Невская фигурка
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