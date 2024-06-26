Работы по реконструкции ледового дворца в Лужниках займут порядка трех лет

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Реконструкция ледового дворца в Лужниках будет длиться порядка трех лет.

Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Все будет зависеть, какая финальная архитектурная концепция, какие технологии производства там будут осуществлены, но мы подготовились: вынесли сети, снесли старое здание, мы на низком старте. 

Такой объект в среднем где-то с пусконаладкой, чтобы запустить большое количество зрителей, – это около трех лет.

Мы завершаем проектирование, мы в экспертизе согласуем все технологии, архитектурную концепцию. Когда мы закрепим всю эту архитектурную концепцию, технологии строительства, мы вам назовем срок, когда завершим.

Будет большой ледовый дворец – [более] 60 тыс. кв. м с двумя ледовыми аренами», – сказал Загрутдинов.

Вместимость арен будет сохранена – 12 тысяч и 1,5 тысячи зрителей.

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