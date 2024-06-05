Роднина о том, что из Парижа выселяют бездомных перед Олимпиадой: «Это совершенно нормальная мера, в ней нет ничего предосудительного»

Теги Ирина Роднина Париж-2024 Фигурное катание

Роднина высказалась о том, что из Парижа выселяют бездомных перед Олимпиадой.

Ранее The Guardian сообщила, что с апреля прошлого года из Парижа выселили более 12 тысяч человек в преддверии Олимпийских игр, которые пройдут с 26 июля по 11 августа.

«Когда в 1980 году в Москве проходила Олимпиада, мы разве не чистили город (от криминальных и нежелательных лиц)? И так делают буквально все столицы Игр, выселяя на время проведения турнира неопознанных элементов.

Наверное, их присутствие будет мешать проведению соревнований и отдыху туристов. Это совершенно нормальная мера, в ней нет ничего предосудительного. Если руководство Парижа беспокоится о безопасности спортсменов и туристов, то это абсолютно нормальное решение.

Когда где-то проходят любые большие мероприятия, то службы охраны и безопасности работают с удвоенным вниманием. А в этом случае с улиц города убираются достаточно криминальные элементы, им и вне Олимпиады там делать нечего.

Ведь наверняка какие-то палаточные городки были созданы не администрацией Парижа, а стихийно. Значит, уже вне правил и законов», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

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11 комментариев
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Надо же, и Роднина редко но бывает адекватна.
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Перед Олимпиадой-80 народ тоже выселяли за сто первый километр, тех кто по мнению ЦК коммунистической партии не соответствовал званию советского человека, работящего и не пьющего!!!
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Вопрос, куда их выселяют? Париж переполнен всякой шушерой, но окраины, и отдельные районы - это вообще нечто. Еще север Франции как-то похож на бывшую Францию, и маленькие городки в горах, или небольшие деревеньки.
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Ответ ретроградный меркурий
А бездомные согласны? И кто сказал, что то, что делали в 1980 году - это нормально? Выселять бездомных против их воли - это вообще-то произвол и нарушение прав человека. В Конституции Франции есть такой параграф: "Свобода есть присущая человеку возможность делать все, что не причиняет ущерба правам другого; ее основу составляет природа, а ее правило – справедливость; обеспечение свободы есть закон. Нравственную границу свободы составляет следующее правило:"Не причиняй другому того, что нежелательно тебе самому от других". Выселение бездомных за черту города без их согласия попахивает нарушением их конституционных прав
Предполагаю, что во Франции бездомные не французы, и конституция не про них. Франция лакомая страна для мигрантов.
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"выселение бездомных" - это оксюморон...)
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в канун московской олимпиады-80, из города были высланы антисоциальные элементы криминал, проститутки, тунеядцы, причём попадалась и такая крупная рыба как алик тайванчик, за него кобзон с ротару писали поручительство, напечатанное в подвале "известий"...во-время олимпиады, в гостинице "спорт" на ленинском, планировался самый крутой картежный катран, но из центровых катал только принц ильхам прорвался в москву)
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Ответ Юра Плисецкий
Французам нормально, значит нормально. А могли бы бездомных расселить.
Эх... Куда расселить? Во Франции нехватка жилья. Итак новостройки заселены арабами, которые не факт, что работают. Вновь прибывшим легальным беженцам не хватает социального жилья. Много цыган, которые попрошайничают на улицах. А в Париже так стихийные поселения беженцев-нелегалов. Их не расселять, их выдворять из страны надо.
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