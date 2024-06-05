Роднина о том, что из Парижа выселяют бездомных перед Олимпиадой: «Это совершенно нормальная мера, в ней нет ничего предосудительного»

Роднина высказалась о том, что из Парижа выселяют бездомных перед Олимпиадой.

Ранее The Guardian сообщила, что с апреля прошлого года из Парижа выселили более 12 тысяч человек в преддверии Олимпийских игр, которые пройдут с 26 июля по 11 августа.

«Когда в 1980 году в Москве проходила Олимпиада, мы разве не чистили город (от криминальных и нежелательных лиц)? И так делают буквально все столицы Игр, выселяя на время проведения турнира неопознанных элементов.

Наверное, их присутствие будет мешать проведению соревнований и отдыху туристов. Это совершенно нормальная мера, в ней нет ничего предосудительного. Если руководство Парижа беспокоится о безопасности спортсменов и туристов, то это абсолютно нормальное решение.

Когда где-то проходят любые большие мероприятия, то службы охраны и безопасности работают с удвоенным вниманием. А в этом случае с улиц города убираются достаточно криминальные элементы, им и вне Олимпиады там делать нечего.

Ведь наверняка какие-то палаточные городки были созданы не администрацией Парижа, а стихийно. Значит, уже вне правил и законов», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.