Юдзуру Ханю: «Я по-прежнему совершенствуюсь. Пока у людей большие ожидания от меня, хочется усердно работать и показывать что-то классное»

Теги сборная Японии мужское катание Юдзуру Ханю Фигурное катание

Юдзуру Ханю ответил на вопрос о своих дальнейших целях.

Ранее фигурист завершил сольный шоу-тур RE_PRAY в Японии, где представил 12 программ.

«Я и сам задаюсь вопросом о будущем. Но пока у людей большие ожидания от меня, хочется усердно работать и показывать что-то классное. И думаю, что я по-прежнему совершенствуюсь. Надеюсь, смогу и дальше трудиться изо всех сил, двигаться вперед, получать вдохновение из различного опыта и поддержки.

Возвращение в спорт? Нет. Хотя, если честно, сейчас я тренируюсь гораздо больше, чем перед Олимпийскими играми. Когда вспоминаю о них, то думаю, что мог бы готовиться дольше в тот период.

Сольное шоу требует тяжелых тренировок, и я хочу стать сильнее. С уверенностью могу сказать, что становлюсь еще лучше, чем раньше», – сказал двукратный олимпийский чемпион Ханю, завершивший спортивную карьеру в 2022 году.

Ханю меняет фигурку, даже завершив карьеру: его новое шоу – вселенная, которая перевернет сознание зрителей

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31 комментарий
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Как же я скучаю по нему в спорте.. потрясающий фигурист и человек
+51
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+50
Помню моей подруге подарили исполнение желания - билет на капу, где катался Юзуру.
Она была счастлива, и почему-то уверена, что больше шанса увидеть его в России у нее не будет. Так и вышло.
И как же сейчас везет тем, кто может наслаждаться катанием Ханю вживую.
Легенде здоровья!
+38
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+37
Ханю один такой. Действительно великий фигурист.
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+33
Ханю был прекрасным фигуристом на соревнованиях, таким же остаётся и в сольном шоу. Настоящий профи, который не даёт себе послаблений.
+30
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Вот на чьё шоу я сходила бы за любые деньги. Фантастический спортсмен, недосягаемый.
+27
0
+27
Легендарный фигурист
+24
0
+24
После Ягудина и Плющенко снова вернулась через много лет к мужскому фигурному катанию случайно увидев выступление Юдзуру Ханю... Охватившее изумление и восхищение его совершенством на льду не передать словами ... Пересмотрела все его программы... Была в восхищении тем, насколько шагнул вперёд сам вид спорта... До этого только начала снова изредка интересоваться девочками... После победы Алины Загитовой в Сайтаме на ЧМ и выхода во взрослые знаменитой тройки))

Юдзуру показал, что мужское одиночное может прекрасно совмещать и сложнейшую технику, и в высшей степени художественную эстетику! 🔥💕
+26
-3
+23
"RE_PRAY" TOUR получился замечательным и очень эмоциональным, особенно понравилось заключительное выступление в его родной префектуре Мияги - Юзуру особенно выложился и выглядел очень счастливым! Надеюсь, что где-то в планах у Юзу есть вариант всё же выехать со своим шоу за пределы Японии - было бы здорово!
+22
0
+22
Юзуру уже давно вышел за рамки всех соревнований. Даже учитывая тот факт, что он спокойно выкатает программу с 4-мя квадами и 2–мя трикселями и может бороться за подиум. Только зачем ему это? Ему больше не нужны эти границы. То, что делает он, не делает больше никто. Полная свобода творчества. Как у рок-звезды. Весь каток его, крутые коллаборации, реквизит, свет, экраны, даже блин оркестр :). Все правильно он делает.
+21
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+21
Лучший на все времена
+21
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Его сольный тур по Японии был великолепным, видеть его катание одно удовольствие
Если кому интересно, коротко о его туре RE_PRAY можете прочитать по этой ссылке: https://www.sports.ru/figure-skating/blogs/3235316.html
+18
0
+18
Мечта - увидеть шоу Ханю в Москве. Затмит все наши шоу.
+21
-3
+18
Космический фигурист, с которым и поставить рядом никого невозможно. Катание на уровне высочайшего искусства. Так хотелось, чтобы он никогда не заканчивал выступления в большом спорте. Пусть еще долго радует зрителей, я им очень завидую)
+18
0
+18
Божественный Юдзуру Ханю не перестает восхищать и удивлять!
+18
0
+18
Раньше журналисты навязчиво спрашивали Юзу, не собирается ли он заканчивать🙄. Теперь - не собирается ли он вернуться😂. Возвращаться, что бы что? Он выиграл всё в спорте🥇🥇🥇.
Сейчас у него просто грандиозный успех его шоу, он в отличной форме. Шоу, не просто покатушки с одним фирменным прыжком, а поставленные программы почти как соревновательные. Про оформление и креатив вообще молчу🔥. Ещё Юзу стал ближе к болельщикам, завел соцсети. Красота!
+17
0
+17
Ответ SALMON
Я была на той капе, но почему-то его катание в живую меня не тронуло. Непонятно почему(
Не знаю, я не была, была только рада за подругу.
+15
-1
+14
Лучший. Всегда, на соревнованиях или нет.

Кто, кроме Юзу, может собрать сольный шоу-тур и везде выкладываться на 200%?
+12
0
+12
Не знаю кому как, а мне по душе Юдзуро Ханю, великий романтик ФК!
+12
-2
+10
Ответ SALMON
Я была на той капе, но почему-то его катание в живую меня не тронуло. Непонятно почему(
Вы про 2018 год? Сложно ожидать от спортсмена позитива и вдохновения, если он выходит на лёд со свежей и очень серьёзной травмой - это тяжело и болезненно. Юдзуру был очень напряжен и крайне сосредоточен. Тем не менее, он не отказался от выступления, не подвёл поклонников и болельщиков, приехавших на эти соревнования только ради него, и сделал на льду всё максимально возможное. А его выход на награждение на костылях был полнейшим шоком - думаю, никто не ожидал, что всё настолько серьёзно.
+8
0
+8
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Вот на чьё шоу я сходила бы за любые деньги. Фантастический спортсмен, недосягаемый.
Я тоже 🥴 Но вряд ли он приедет в Россию, а я в Японию. Пичалька((((
+8
0
+8
Ханю будет в спорте до последних сил: он воин, ему хочется соревновательной крови.
+12
-5
+7
Ответ AllaS
Я как раз смотрела и смотрю ФК и прежде всего МО . Юдзуру был феноменом своего времени в Спорте , но и сейчас он выступает с отличными программами в шоу. А вот в ЖО меня , как и Вас вернула Алина Загитова и с тех пор смотрю и ЖО . Действительно верно сказал Мишин после ОИ18 : Загитова открыла новую эру в ФК , воссоединив спорт и искусство . Наши фигуристки современности сильнейшие на планете и как не болеть таким ФК. А Юдзуру занимает особую роль в ФК , он показал миру сложнейшую технику и артистичное ФК , эта гармония была и у единиц предшественников их имена и красивое ФК знаем и помним , но Ханю постоянно совершенствовался и усложнялся технически , не стоял на месте , пользовался большим авторитетом и уважением, как спортсмен и человек . За ним появилась интереснейшая плеяда очень сильных одиночников . Но Ханю навсегда на вершине .Успехов и удачи ему в шоу.
А мы с дочкой после Ханю МО смотрим в пол глаза.
Безусловно все на любителя, но Юдзуру ни с кем не сравнится на льду. Нет у других такого чувства музыки, слиянияс программой, нет элементарно такой осанки, рук, ничего.
Каждое его движение на льду было практически совершенно. И это фигурист индивидуальность, фанат своего дела жизни. Не принижаем достоинст других, но на его фоне и Чен, и Уно, просто попрыгунчики. Их программы-это успеть прыгнуть, не упасть, кое как в музыке покружиться и точка.
+7
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+7
Ответ Ирина С
Вы про 2018 год? Сложно ожидать от спортсмена позитива и вдохновения, если он выходит на лёд со свежей и очень серьёзной травмой - это тяжело и болезненно. Юдзуру был очень напряжен и крайне сосредоточен. Тем не менее, он не отказался от выступления, не подвёл поклонников и болельщиков, приехавших на эти соревнования только ради него, и сделал на льду всё максимально возможное. А его выход на награждение на костылях был полнейшим шоком - думаю, никто не ожидал, что всё настолько серьёзно.
А какая КП была, на мировой рекорд! Магия на месте💥
+7
0
+7
Ответ И это все о нем
Я была тогда на капе, незабываемое зрелище, эмоции зашкаливали, а главное , что получив травму на тренировке, не снялся с соревнований, как мы боялись, а вышел и откатал пп, хотя и уехал от нас на костылях, не только великий спортсмен, но и прекрасный человек, уважающий и зрителей и своих коллег, а ведь тогда посмотреть на него приехало несколько тысяч японцев, да и наших с разных городов.
О, да, я помню.
Неужели это была та самая капа?!
Юзу на костылях... 😢
Я тоже им гордилась!
+5
0
+5
Великий спортсмен, которого так не хватает, никто его не заменит, насколько он любит и отдаётся фк, как никто другой, хорошо , что продолжает радовать своих болельщиков и просто любителей фк, у него есть все возможности творить и совершенствоваться, а главное есть его желание и огромная востребованность, что позволяет ему и дальше творить чудеса на льду, он как птица в полёте , поднимается всё выше и выше, удачи и только успеха.
+4
0
+4
Ответ suda net
Помню моей подруге подарили исполнение желания - билет на капу, где катался Юзуру. Она была счастлива, и почему-то уверена, что больше шанса увидеть его в России у нее не будет. Так и вышло. И как же сейчас везет тем, кто может наслаждаться катанием Ханю вживую. Легенде здоровья!
Я была тогда на капе, незабываемое зрелище, эмоции зашкаливали, а главное , что получив травму на тренировке, не снялся с соревнований, как мы боялись, а вышел и откатал пп, хотя и уехал от нас на костылях, не только великий спортсмен, но и прекрасный человек, уважающий и зрителей и своих коллег, а ведь тогда посмотреть на него приехало несколько тысяч японцев, да и наших с разных городов.
+4
0
+4
Ответ AllaS
Я как раз смотрела и смотрю ФК и прежде всего МО . Юдзуру был феноменом своего времени в Спорте , но и сейчас он выступает с отличными программами в шоу. А вот в ЖО меня , как и Вас вернула Алина Загитова и с тех пор смотрю и ЖО . Действительно верно сказал Мишин после ОИ18 : Загитова открыла новую эру в ФК , воссоединив спорт и искусство . Наши фигуристки современности сильнейшие на планете и как не болеть таким ФК. А Юдзуру занимает особую роль в ФК , он показал миру сложнейшую технику и артистичное ФК , эта гармония была и у единиц предшественников их имена и красивое ФК знаем и помним , но Ханю постоянно совершенствовался и усложнялся технически , не стоял на месте , пользовался большим авторитетом и уважением, как спортсмен и человек . За ним появилась интереснейшая плеяда очень сильных одиночников . Но Ханю навсегда на вершине .Успехов и удачи ему в шоу.
+++++++++
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-1
+1
Ответ AngelTs
После Ягудина и Плющенко снова вернулась через много лет к мужскому фигурному катанию случайно увидев выступление Юдзуру Ханю... Охватившее изумление и восхищение его совершенством на льду не передать словами ... Пересмотрела все его программы... Была в восхищении тем, насколько шагнул вперёд сам вид спорта... До этого только начала снова изредка интересоваться девочками... После победы Алины Загитовой в Сайтаме на ЧМ и выхода во взрослые знаменитой тройки)) Юдзуру показал, что мужское одиночное может прекрасно совмещать и сложнейшую технику, и в высшей степени художественную эстетику! 🔥💕
Я как раз смотрела и смотрю ФК и прежде всего МО .
Юдзуру был феноменом своего времени в Спорте , но и сейчас он выступает с отличными программами в шоу.
А вот в ЖО меня , как и Вас вернула Алина Загитова и с тех пор смотрю и ЖО . Действительно верно сказал Мишин после ОИ18 : Загитова открыла новую эру в ФК , воссоединив спорт и искусство .
Наши фигуристки современности сильнейшие на планете и как не болеть таким ФК.
А Юдзуру занимает особую роль в ФК , он показал миру сложнейшую технику и артистичное ФК , эта гармония была и у единиц предшественников их имена и красивое ФК знаем и помним , но Ханю постоянно совершенствовался и усложнялся технически , не стоял на месте , пользовался большим авторитетом и уважением, как спортсмен и человек .
За ним появилась интереснейшая плеяда очень сильных одиночников . Но Ханю навсегда на вершине .Успехов и удачи ему в шоу.
+20
-20
0
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