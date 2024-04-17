Юдзуру Ханю: «Я по-прежнему совершенствуюсь. Пока у людей большие ожидания от меня, хочется усердно работать и показывать что-то классное»

Юдзуру Ханю ответил на вопрос о своих дальнейших целях.

Ранее фигурист завершил сольный шоу-тур RE_PRAY в Японии, где представил 12 программ.

«Я и сам задаюсь вопросом о будущем. Но пока у людей большие ожидания от меня, хочется усердно работать и показывать что-то классное. И думаю, что я по-прежнему совершенствуюсь. Надеюсь, смогу и дальше трудиться изо всех сил, двигаться вперед, получать вдохновение из различного опыта и поддержки.

Возвращение в спорт? Нет. Хотя, если честно, сейчас я тренируюсь гораздо больше, чем перед Олимпийскими играми. Когда вспоминаю о них, то думаю, что мог бы готовиться дольше в тот период.

Сольное шоу требует тяжелых тренировок, и я хочу стать сильнее. С уверенностью могу сказать, что становлюсь еще лучше, чем раньше», – сказал двукратный олимпийский чемпион Ханю, завершивший спортивную карьеру в 2022 году.

Ханю меняет фигурку, даже завершив карьеру: его новое шоу – вселенная, которая перевернет сознание зрителей