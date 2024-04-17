Юдзуру Ханю: «Я по-прежнему совершенствуюсь. Пока у людей большие ожидания от меня, хочется усердно работать и показывать что-то классное»
Юдзуру Ханю ответил на вопрос о своих дальнейших целях.
Ранее фигурист завершил сольный шоу-тур RE_PRAY в Японии, где представил 12 программ.
«Я и сам задаюсь вопросом о будущем. Но пока у людей большие ожидания от меня, хочется усердно работать и показывать что-то классное. И думаю, что я по-прежнему совершенствуюсь. Надеюсь, смогу и дальше трудиться изо всех сил, двигаться вперед, получать вдохновение из различного опыта и поддержки.
Возвращение в спорт? Нет. Хотя, если честно, сейчас я тренируюсь гораздо больше, чем перед Олимпийскими играми. Когда вспоминаю о них, то думаю, что мог бы готовиться дольше в тот период.
Сольное шоу требует тяжелых тренировок, и я хочу стать сильнее. С уверенностью могу сказать, что становлюсь еще лучше, чем раньше», – сказал двукратный олимпийский чемпион Ханю, завершивший спортивную карьеру в 2022 году.
Ханю меняет фигурку, даже завершив карьеру: его новое шоу – вселенная, которая перевернет сознание зрителей
Она была счастлива, и почему-то уверена, что больше шанса увидеть его в России у нее не будет. Так и вышло.
И как же сейчас везет тем, кто может наслаждаться катанием Ханю вживую.
Легенде здоровья!
Юдзуру показал, что мужское одиночное может прекрасно совмещать и сложнейшую технику, и в высшей степени художественную эстетику! 🔥💕
Если кому интересно, коротко о его туре RE_PRAY можете прочитать по этой ссылке: https://www.sports.ru/figure-skating/blogs/3235316.html
Сейчас у него просто грандиозный успех его шоу, он в отличной форме. Шоу, не просто покатушки с одним фирменным прыжком, а поставленные программы почти как соревновательные. Про оформление и креатив вообще молчу🔥. Ещё Юзу стал ближе к болельщикам, завел соцсети. Красота!
Кто, кроме Юзу, может собрать сольный шоу-тур и везде выкладываться на 200%?
Безусловно все на любителя, но Юдзуру ни с кем не сравнится на льду. Нет у других такого чувства музыки, слиянияс программой, нет элементарно такой осанки, рук, ничего.
Каждое его движение на льду было практически совершенно. И это фигурист индивидуальность, фанат своего дела жизни. Не принижаем достоинст других, но на его фоне и Чен, и Уно, просто попрыгунчики. Их программы-это успеть прыгнуть, не упасть, кое как в музыке покружиться и точка.
Неужели это была та самая капа?!
Юзу на костылях... 😢
Я тоже им гордилась!
Юдзуру был феноменом своего времени в Спорте , но и сейчас он выступает с отличными программами в шоу.
А вот в ЖО меня , как и Вас вернула Алина Загитова и с тех пор смотрю и ЖО . Действительно верно сказал Мишин после ОИ18 : Загитова открыла новую эру в ФК , воссоединив спорт и искусство .
Наши фигуристки современности сильнейшие на планете и как не болеть таким ФК.
А Юдзуру занимает особую роль в ФК , он показал миру сложнейшую технику и артистичное ФК , эта гармония была и у единиц предшественников их имена и красивое ФК знаем и помним , но Ханю постоянно совершенствовался и усложнялся технически , не стоял на месте , пользовался большим авторитетом и уважением, как спортсмен и человек .
За ним появилась интереснейшая плеяда очень сильных одиночников . Но Ханю навсегда на вершине .Успехов и удачи ему в шоу.