Дмитрий Алиев: «Сейчас плотно углубился в творчество в виде музыки, написал несколько композиций, думаю их выпустить»
Фигурист Дмитрий Алиев рассказал, что планирует выпустить несколько песен.
«Очень все спокойно. Занимаюсь поиском музыки на следующий сезон, хочу в этом году поставить программы немножко раньше, чем в том году, и на сборах уже накатывать их.
Сейчас плотно углубился в творчество в виде музыки, написал несколько композиций, думаю их выпустить.
В целом такой немножко лайт-режим, параллельно прихожу и катаюсь, тренируюсь, чтобы держать себя в физической форме», – сказал Алиев.