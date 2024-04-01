Дмитрий Алиев: «Сейчас плотно углубился в творчество в виде музыки, написал несколько композиций, думаю их выпустить»

Теги сборная России мужское катание Дмитрий Алиев музыка Фигурное катание

Фигурист Дмитрий Алиев рассказал, что планирует выпустить несколько песен.

«Очень все спокойно. Занимаюсь поиском музыки на следующий сезон, хочу в этом году поставить программы немножко раньше, чем в том году, и на сборах уже накатывать их.

Сейчас плотно углубился в творчество в виде музыки, написал несколько композиций, думаю их выпустить.

В целом такой немножко лайт-режим, параллельно прихожу и катаюсь, тренируюсь, чтобы держать себя в физической форме», – сказал Алиев.

Дмитрий Алиев выпустил трек под названием «Неотразимая»

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3 комментария
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Диме удачи во всех его начинаниях.Творчество это замечательно. Тем более в такое не соревновательное время.И отличных прог для нового сезона.
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Диме - успехов во всех начинаниях и продолжениях !
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Умница Дима!Я в тебя верю!!!Всех Благ Тебе!!!
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