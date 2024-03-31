Базарова о деле Валиевой: «Ощущение какого-то бардака, никто не дает конкретных ответов. Когда много разных версий – это не внушает доверия»

Вера Базарова заявила об «ощущении бардака» в деле Камилы Валиевой.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о 4-летней дисквалификации российской фигуристки Валиевой за допинг. Срок отсчитывается от 25 декабря 2021 года.

«Событие года, увы, это решение по Камиле Валиевой. Вокруг нее развивались все новости, это трагедия. Честно, ощущение какого-то бардака. Самое главное – никто не дает никаких конкретных ответов. Они каждый день разные, и столько версий.

Вот честно, я как человек, который наблюдает со стороны, но, как и все, поддерживаю Камилу. Но когда начинаешь читать материалы дела... В какой-то момент я запуталась. Все это выглядит как фейк. Когда много разных версий – это не внушает доверия. И сложно сказать, кто так ошибся, что настолько разные показания.

Почему нельзя было сразу выстроить одну линию защиту? А сейчас гораздо больше подозрений и негатива, что не несет никакой позитивной тенденции по сокращению срока дисквалификации», – сказала трехкратный призер чемпионатов Европы в парном катании Базарова.

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