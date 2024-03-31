Базарова о деле Валиевой: «Ощущение какого-то бардака, никто не дает конкретных ответов. Когда много разных версий – это не внушает доверия»
Вера Базарова заявила об «ощущении бардака» в деле Камилы Валиевой.
В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о 4-летней дисквалификации российской фигуристки Валиевой за допинг. Срок отсчитывается от 25 декабря 2021 года.
«Событие года, увы, это решение по Камиле Валиевой. Вокруг нее развивались все новости, это трагедия. Честно, ощущение какого-то бардака. Самое главное – никто не дает никаких конкретных ответов. Они каждый день разные, и столько версий.
Вот честно, я как человек, который наблюдает со стороны, но, как и все, поддерживаю Камилу. Но когда начинаешь читать материалы дела... В какой-то момент я запуталась. Все это выглядит как фейк. Когда много разных версий – это не внушает доверия. И сложно сказать, кто так ошибся, что настолько разные показания.
Почему нельзя было сразу выстроить одну линию защиту? А сейчас гораздо больше подозрений и негатива, что не несет никакой позитивной тенденции по сокращению срока дисквалификации», – сказала трехкратный призер чемпионатов Европы в парном катании Базарова.
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Самая популярная была и есть Загитова. А интерес к персоне Валиевой основан на допинг-деле . Со всех утюгов слушаем Валиевские сказки от наших верхов , вот такая "популярность".
Ну последних два года Камила сама была крайне заинтересована соревноваться, ведь ей это нужно было перед дисквалом , она же и по возрасту мала и позже вышла во взрослые, что ее время соревновательное мерить с ТЩ. Но форма у нее далеко уже не та , сама она без уси не представляет уже тот интерес взрослого первого сезона, когда ее в космос посылали с заоблачными баллами .
Другие фигуристки , Вы верно заметили зарабатывали на шоу гонорары. А вот Ками их преподнесли и преподносят за молчание, что четко видно в мотивировочной части КАС.
А Вы видно спортчинушам верите и созданному для народа ажиотажу с баннерами в высотные дома в регионах, установленные по отмашке свыше, у кого больше и виднее, эти говорящие лозунгами чинуши Вас убедили. Внимательно читайте мотивировочную часть , даже я не ожидала такого исхода , любой юрист грамотный строит линию защиты и ей придерживается , а уж этих допинг-дел сотни и можно было ознакомится , какие из них выигрывают!!!Но в целом поступили, как и ожидалось, ну уж очень смешно и не красиво, ничего не прикрыв , создали полный бардак в допинг -деле ,Базарова права и ни одна она такого мнения.
А дело Валиевой и не было бы таким крупномасштабным , если бы был проверен кейс фигуристки перед формированием сборной на ОИ . Это обязанность ОКР , так как самое главное их предназначение гласит : Чистые спортсмены на ОИ . Не исполнено и ни кем якобы не замечено. Поздняков вновь назначается на должность и получает ещё и орден .
После этого Вы хотите сказать , что у Валиевых был выбор .Поэтому такой бардак и устроен юристами , завуалировать и главное , чтобы в третий раз не были причастны спортчинуши и ни где , ни один не вылез.
Если бы не ОИ , то и материального обеспечения не было бы , ведь на эту тему уже высказались несколько спортсменов с допинг - делами оставшиеся один на один , после получения положительной пробы .
Договорняк .
Ками остается самой популярной фигуристкой и заработать на ней стараются по полной и сейчас. Даже когда она остается вне льда. Посмотрите, как потеряло шоу ЭТ без нее, даже Трусова не может спасти.