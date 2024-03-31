Базарова о деле Валиевой: «Ощущение какого-то бардака, никто не дает конкретных ответов. Когда много разных версий – это не внушает доверия»

Теги сборная России допинг Вера Базарова женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Вера Базарова заявила об «ощущении бардака» в деле Камилы Валиевой.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о 4-летней дисквалификации российской фигуристки Валиевой за допинг. Срок отсчитывается от 25 декабря 2021 года.

«Событие года, увы, это решение по Камиле Валиевой. Вокруг нее развивались все новости, это трагедия. Честно, ощущение какого-то бардака. Самое главное – никто не дает никаких конкретных ответов. Они каждый день разные, и столько версий.

Вот честно, я как человек, который наблюдает со стороны, но, как и все, поддерживаю Камилу. Но когда начинаешь читать материалы дела... В какой-то момент я запуталась. Все это выглядит как фейк. Когда много разных версий – это не внушает доверия. И сложно сказать, кто так ошибся, что настолько разные показания.

Почему нельзя было сразу выстроить одну линию защиту? А сейчас гораздо больше подозрений и негатива, что не несет никакой позитивной тенденции по сокращению срока дисквалификации», – сказала трехкратный призер чемпионатов Европы в парном катании Базарова.

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26 комментариев
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В этом бардаке виноваты МОК, РУСАДА, ВАДА, ОКР, ФФККР, ФМБА по какой-то степени тренерский штаб
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Когда ознакомилась с мотивировочной частью КАС подумала точно также и как КАС в таком бардаке ещё может разобраться. Но со временем, после вновь вывешенных баннеров размерами с высотный дом и говорящих лозунгами спортчинуш , очень довольных, что их миновало наказание . Я решила, что юристы большие специалисты и изучают предварительно такие дела и так не могли поступить , значит это все сделано преднамеренно и по договоренности , ведь Валиева тоже не защищалась, как и ее не защищали . Обе стороны в сговоре . Нашли удобный вариант . Естественно семья останется с плюшками, как это и было все это время, да и выбора у них нет .
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А как ты выстроишь одну линию защиты, если точно не знаешь, откуда этот фуфломицин в пробе? Это у виновного человека наготове была бы хорошая версия, а невиновным приходится подозревать всех и вся вокруг - отсюда и куча версий. Да и нет доверия самой лабе. Точные ответы есть только у организатора подставы. Если же проблема в загрязнённом разрешенном препарате - точных ответов нет ни у кого.
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Ответ Чёрный тюльпан
Родители в том числе, коль ребёнок не является совершеннолетним. Ответственность с них никуда не девается, следить должны были.
Как следит? Отказаться от бадов и препаратов ФМБА? Когда допинг скандал начался мама Камилы была в госпитале. А с защитой Камилы занимались Поздняков и Левитин.
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Ответ Гражданин страны
Да уж, все смешалось в доме Облонских. Единственный человек, который мог бы расставить точки над "i" - это сама Камила, но она принципиально отказывается от честного интервью. Недавно она присутствовала на восьмичасовом (!) стриме, где болтала о всякой ерунде. На это у нее время находится, а вот для честного разговора нет.
Почему вы так уверены, что Камила сама в курсе, как вещество попало в её организм? Международный суд признал её честной и заслуживающей доверия, в интервью Камила говорила, что не принимала допинг намеренно.
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Допинг нашли, наказали. По правилам. А все разговоры вокруг- из серии Одна тетка сказала.
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Ответ Александр Иванов
А как ты выстроишь одну линию защиты, если точно не знаешь, откуда этот фуфломицин в пробе? Это у виновного человека наготове была бы хорошая версия, а невиновным приходится подозревать всех и вся вокруг - отсюда и куча версий. Да и нет доверия самой лабе. Точные ответы есть только у организатора подставы. Если же проблема в загрязнённом разрешенном препарате - точных ответов нет ни у кого.
У виноватого версия была бы наготове, а в данном случае было два года на подготовку. За это время бригада юристов должна была провести собственное расследование и довести до ума одну версию.
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Ответ Solo_peccator
В этом бардаке виноваты МОК, РУСАДА, ВАДА, ОКР, ФФККР, ФМБА по какой-то степени тренерский штаб
Родители в том числе, коль ребёнок не является совершеннолетним. Ответственность с них никуда не девается, следить должны были.
+7
-3
+4
Ответ Гражданин страны
Да уж, все смешалось в доме Облонских. Единственный человек, который мог бы расставить точки над "i" - это сама Камила, но она принципиально отказывается от честного интервью. Недавно она присутствовала на восьмичасовом (!) стриме, где болтала о всякой ерунде. На это у нее время находится, а вот для честного разговора нет.
Время есть, а желания нет.
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Ответ Гражданин страны
Да уж, все смешалось в доме Облонских. Единственный человек, который мог бы расставить точки над "i" - это сама Камила, но она принципиально отказывается от честного интервью. Недавно она присутствовала на восьмичасовом (!) стриме, где болтала о всякой ерунде. На это у нее время находится, а вот для честного разговора нет.
ой вы серьёзно? она типо должна всех виновных сдать и ей за этого ничего не будет? этот ещё при том если она принимала системно и была в курсе. а если попало случайно что она может расскажите то
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Бардак он и есть бардак. все шито черными нитками.
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Ответ Гражданин страны
Да уж, все смешалось в доме Облонских. Единственный человек, который мог бы расставить точки над "i" - это сама Камила, но она принципиально отказывается от честного интервью. Недавно она присутствовала на восьмичасовом (!) стриме, где болтала о всякой ерунде. На это у нее время находится, а вот для честного разговора нет.
а какой толк будет от её голословных заявлений???...
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Ответ Александр Иванов
А как ты выстроишь одну линию защиты, если точно не знаешь, откуда этот фуфломицин в пробе? Это у виновного человека наготове была бы хорошая версия, а невиновным приходится подозревать всех и вся вокруг - отсюда и куча версий. Да и нет доверия самой лабе. Точные ответы есть только у организатора подставы. Если же проблема в загрязнённом разрешенном препарате - точных ответов нет ни у кого.
Вот прямо "с языка сняли". То же самое подумала.
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Ответ Зиля Бадриева
Плюшек не было, Ками после ОИ убивалась об лед на всех стартах, тогда как другие участницы ОИ бросили спорт и зарабатывали эти самые плюшки. Ками остается самой популярной фигуристкой и заработать на ней стараются по полной и сейчас. Даже когда она остается вне льда. Посмотрите, как потеряло шоу ЭТ без нее, даже Трусова не может спасти.
Ничего не потеряла ЭГТ , у нее все в порядке. Главное , чтобы хедлайнер шоу Загитова была на месте . Во всех городах она и приглашает на Афишах на шоу, все,как всегда .Пришлось вчера ночью ей в Казань лететь , где она же играет в ледовой сказке . Большая очередь к ней за автографами образовалась после шоу.
Накладка вышла с травмой Анны еще.
Самая популярная была и есть Загитова. А интерес к персоне Валиевой основан на допинг-деле . Со всех утюгов слушаем Валиевские сказки от наших верхов , вот такая "популярность".
Ну последних два года Камила сама была крайне заинтересована соревноваться, ведь ей это нужно было перед дисквалом , она же и по возрасту мала и позже вышла во взрослые, что ее время соревновательное мерить с ТЩ. Но форма у нее далеко уже не та , сама она без уси не представляет уже тот интерес взрослого первого сезона, когда ее в космос посылали с заоблачными баллами .
Другие фигуристки , Вы верно заметили зарабатывали на шоу гонорары. А вот Ками их преподнесли и преподносят за молчание, что четко видно в мотивировочной части КАС.
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Ответ Александр
Комментарий удален модератором
У Ками совсем другие плюшки, за молчание . Такой белеберды , не ожидалось увидеть в мотивировочной части. С ее семьей договорняк .Но у нее другого пути и нет. При сложившихся обстоятельствах .
А Вы видно спортчинушам верите и созданному для народа ажиотажу с баннерами в высотные дома в регионах, установленные по отмашке свыше, у кого больше и виднее, эти говорящие лозунгами чинуши Вас убедили. Внимательно читайте мотивировочную часть , даже я не ожидала такого исхода , любой юрист грамотный строит линию защиты и ей придерживается , а уж этих допинг-дел сотни и можно было ознакомится , какие из них выигрывают!!!Но в целом поступили, как и ожидалось, ну уж очень смешно и не красиво, ничего не прикрыв , создали полный бардак в допинг -деле ,Базарова права и ни одна она такого мнения.
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КАС указал на то,что не было проведено никакого нормального расследования, либо Валиевой пожертвовали как пешкой в чьей-то партии.Они и сами не поняли в материалах РУСАДА и ВАДА ни хрена, и им оставалось только применить букву закона: не доказан неумысел, значит умысел был. Хотя всем было понятно, что это не так. Даже тем, кто продолжал талдычить про "российскую государственную допмнговую систему"
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"не несет никакой позитивной тенденции по сокращению срока дисквалификации» --- Реальной дисквы осталось менее 2-х лет, то есть реально один сезон... Никто ничего сокращать не будет, дело Валиевой закрыто.
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Ответ AllaS
Когда ознакомилась с мотивировочной частью КАС подумала точно также и как КАС в таком бардаке ещё может разобраться. Но со временем, после вновь вывешенных баннеров размерами с высотный дом и говорящих лозунгами спортчинуш , очень довольных, что их миновало наказание . Я решила, что юристы большие специалисты и изучают предварительно такие дела и так не могли поступить , значит это все сделано преднамеренно и по договоренности , ведь Валиева тоже не защищалась, как и ее не защищали . Обе стороны в сговоре . Нашли удобный вариант . Естественно семья останется с плюшками, как это и было все это время, да и выбора у них нет .
Какие плюшки, надоел уже этот бред про плюшки. Ками лишили всего, даже возможности зарабатывать
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Ответ Solo_peccator
У фанаты Алины мнения о Камиле под копирование. Не удивительно даже
А Вы поддерживаете систему ?! Которая до сей поры покрывает виновных в допинг подтасовке , спортсмены несколько лет выступали на ГС без флага и гимна , а ФИО виновных спортчинуш нет , растворились по другим Министериям , логика говорит, значит исполняли волю свыше поэтому и прикрывают . А огромный штраф оплатили , мимоходом сообщив об этом.
А дело Валиевой и не было бы таким крупномасштабным , если бы был проверен кейс фигуристки перед формированием сборной на ОИ . Это обязанность ОКР , так как самое главное их предназначение гласит : Чистые спортсмены на ОИ . Не исполнено и ни кем якобы не замечено. Поздняков вновь назначается на должность и получает ещё и орден .
После этого Вы хотите сказать , что у Валиевых был выбор .Поэтому такой бардак и устроен юристами , завуалировать и главное , чтобы в третий раз не были причастны спортчинуши и ни где , ни один не вылез.
Если бы не ОИ , то и материального обеспечения не было бы , ведь на эту тему уже высказались несколько спортсменов с допинг - делами оставшиеся один на один , после получения положительной пробы .
Договорняк .
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Ответ AllaS
Ну, Вы - то точно помните мое мнение с первых дней после объявления о допинг- пробе . Но такого бардака и я не ожидала , я же писала, что пригонят юристов - профи и они найдут чёткую линию защиты и отделается малым сроком . Но в очистке спортчинуш пошли дальше и решили завуалировать таким бардаком в мотивировочной части всех и вся . Ну и что остаётся делать Валиевым, только соглашаться , но не задаром же . Плюшек было выдано чрезмерно много заранее во время расследования и конечно сейчас Ками пристроили в медиасреду, подсуетились о ее материальном обеспечение , разве этого не видно было в последние месяцы перед вердиктом и после .Сейчас не советское время и между строк читать не надо газету .Все на виду в новостях и фактах .
Плюшек не было, Ками после ОИ убивалась об лед на всех стартах, тогда как другие участницы ОИ бросили спорт и зарабатывали эти самые плюшки.
Ками остается самой популярной фигуристкой и заработать на ней стараются по полной и сейчас. Даже когда она остается вне льда. Посмотрите, как потеряло шоу ЭТ без нее, даже Трусова не может спасти.
+3
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Ответ Зиля Бадриева
Какие плюшки, надоел уже этот бред про плюшки. Ками лишили всего, даже возможности зарабатывать
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