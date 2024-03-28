Щербакова о чемпионате мира: «Болела за Малинина, очень рада, что посмотрела его прокат в прямом эфире. Четверной аксель сражает наповал»
Анна Щербакова поделилась впечатлениями от просмотра чемпионата мира-2024.
«Мне очень понравится прокат произвольной программы Каори Сакамото. И программа ее, и то, как она ее откатала.
Я болела за Илью Малинина, поэтому его прокат смотрела с особым вниманием. Словами будет сложно описать, что я тогда испытывала.
Я очень рада была, что посмотрела это в прямом эфире, а не зная результат и прокат. Четверной аксель сражает наповал»,- сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022.
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Я тоже смотрела в прямом эфире, а потом так и не заснула ))
Это было феерично и незабываемо! Илья сотворил историю в ФК таким мощнейшим и зрелищным прокатом!
Анютка болела за Илью, и он победил с чистым прокатом сложнейшей программы. Аня, болей и дальше в прямом эфире, ты же удачу приносишь. :)