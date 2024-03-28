Щербакова о чемпионате мира: «Болела за Малинина, очень рада, что посмотрела его прокат в прямом эфире. Четверной аксель сражает наповал»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России женское катание Анна Щербакова Илья Малинин Фигурное катание

Анна Щербакова поделилась впечатлениями от просмотра чемпионата мира-2024.

«Мне очень понравится прокат произвольной программы Каори Сакамото. И программа ее, и то, как она ее откатала.

Я болела за Илью Малинина, поэтому его прокат смотрела с особым вниманием. Словами будет сложно описать, что я тогда испытывала.

Я очень рада была, что посмотрела это в прямом эфире, а не зная результат и прокат. Четверной аксель сражает наповал»,- сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022. 

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27 комментариев
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Хороший выбор,Аня! И да, Спортс, а кроме интервью, можно поздравить ОЧ иЧМ , с Днём Рождения,20 летием?
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+25
4А Малинина на ЧМ — это прямо в сердце! С первых шагов было видно, что он думает "быть или не быть". А потом просто пошӗл на всӗ самое сложное. Я счастлива, что живу в эпоху Малинина и могу всё это видеть в реальном времени.
+23
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+16
Ответ juliaft@yandex.ru
Кто-то в курсе, где можно целиком посмотреть интервью?
В телеграме TeamShcherbakova лежит полная запись эфира.
+15
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+14
Аня знает за кого болеть )
Я тоже смотрела в прямом эфире, а потом так и не заснула ))
Это было феерично и незабываемо! Илья сотворил историю в ФК таким мощнейшим и зрелищным прокатом!
+17
-5
+12
Ответ juliaft@yandex.ru
Кто-то в курсе, где можно целиком посмотреть интервью?
https://t.me/TeamShcherbakova
+12
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Ответ RusVector
Каори Сакамото понравилась, ишь ты! Хорошо хоть не Луна Хендрикс!
После того, как Хендрикс бездоказательно обвинила всех российских фигуристок (в том числе и Щербакову) в систематическом приёме допинга, в России мало найдётся желающих болеть за Луну на соревнованиях!
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Ты не исключение. Четверной аксель сразил всех, даже судей.
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За Илью болели многие и он не подвёл болельщиков выступив триумфально.
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И я смотрела в прямом эфире, давно я так ни за кого не болела) Со времен побед Анюты. Прокат был космический, ещё пересматривала.
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Я тоже в прямом эфире смотрела. Крутое было мочилово-рубилово, а Илюша внеорбитный просто по технике.
Анютка болела за Илью, и он победил с чистым прокатом сложнейшей программы. Аня, болей и дальше в прямом эфире, ты же удачу приносишь. :)
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Понимаю Аню, но к собственной досаде, не могу похвастаться тем же. Только первые две разминки успел в лайве глянуть, а дальше уже невозможно было бороться со сном, ибо ночью накануне полностью смотрел ПП женщин. Конечно, утром сто раз пожалел, что не отоспался на девах и из-за этого не увидел исторический прокат Ильи и множество других прекрасных выступлений парней в прямом эфире.
+8
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Выступление Ильи Малинина на минувшем ЧМ было шедевральным! Безоговорочная победа! И я рад, что Аня тоже болела за Илью на чемпионате мира.
+9
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Кто-то в курсе, где можно целиком посмотреть интервью?
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Я тоже болела за Илью. Рада, что не спала). Эмоции просто нереальные от проката Ильи.
+7
-4
+3
А почему не поздравляете, СПОРТ. РУ. Аню с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ? интервью только, странно. АНЕЧКА, КРАСАВИЦА НАША, С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ! СЧАСТЬЯ ТЕБЕ, ЛЮБВИ, ИСПОЛНЕНИЯ ВСЕХ ТВОИХ ЖЕЛАНИЙ, МЫ ТЕБЯ ЛЮБИМ!
+11
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Аня болела за Малинина! Это хороший и правильный выбор!
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Аня смотрела в прямом эфире, а Аня всегда приносит удачу и победу, так что её поддержка никому не лишняя.
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Ответ ДИОНИС
После того, как Хендрикс бездоказательно обвинила всех российских фигуристок (в том числе и Щербакову) в систематическом приёме допинга, в России мало найдётся желающих болеть за Луну на соревнованиях!
Я об этом и говорю ...
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Ответ RusVector
Малинин значит ей нравится! Ну ... будем знать! А я думал за Сяо Хим Фа болела, вроде бы так похожи!
Чем похожи?
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Ответ Света Светличная
А почему не поздравляете, СПОРТ. РУ. Аню с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ? интервью только, странно. АНЕЧКА, КРАСАВИЦА НАША, С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ! СЧАСТЬЯ ТЕБЕ, ЛЮБВИ, ИСПОЛНЕНИЯ ВСЕХ ТВОИХ ЖЕЛАНИЙ, МЫ ТЕБЯ ЛЮБИМ!
По заслугам Ани можно было бы на спортсе и на главной статью замутить.
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Ответ juliaft@yandex.ru
И я смотрела в прямом эфире, давно я так ни за кого не болела) Со времен побед Анюты. Прокат был космический, ещё пересматривала.
Да, это не дешевки коляда и браун.
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