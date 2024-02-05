Нагорный о деле Валиевой: «Подобные истории тоже являются пиаром – это влияет на популяризацию спорта. Люди увидели, что произошло, остались неравнодушны»

Нагорный считает, что история Валиевой способствует популяризации фигурного катания.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал и аннулировал все ее результаты с 25 декабря 2021 года – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

«Подобные истории тоже являются пиаром – это влияет на популяризацию спорта. Президент России в октябре отметил, что популярность фигурного катания в стране выросла более чем на 300 процентов.

Повлияла ли эта ситуация (с Валиевой)? Однозначно. Есть негативные стороны, но есть и положительные.

Люди увидели, что произошло в Пекине, остались неравнодушны, поддержали спортсменку в социальных сетях и привели детей (на каток)», – сказал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике .

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