Нагорный о деле Валиевой: «Подобные истории тоже являются пиаром – это влияет на популяризацию спорта. Люди увидели, что произошло, остались неравнодушны»
Нагорный считает, что история Валиевой способствует популяризации фигурного катания.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву и аннулировал все ее результаты с 25 декабря 2021 года – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.
«Подобные истории тоже являются пиаром – это влияет на популяризацию спорта. Президент России в октябре отметил, что популярность фигурного катания в стране выросла более чем на 300 процентов.
Повлияла ли эта ситуация (с Валиевой)? Однозначно. Есть негативные стороны, но есть и положительные.
Люди увидели, что произошло в Пекине, остались неравнодушны, поддержали спортсменку в социальных сетях и привели детей (на каток)», – сказал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.
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Оказывается это всего лишь пиар, а мы то тут переживаем.
правда вот "по факту", если после ои14 и 18 к Тутберидзе "очереди" были, то сейчас она сама говорит, что их больше нет... и по "трибунам" это увеличение популярности не заметно...