Нагорный о деле Валиевой: «Подобные истории тоже являются пиаром – это влияет на популяризацию спорта. Люди увидели, что произошло, остались неравнодушны»

Теги сборная России допинг женское катание дисквалификации Никита Нагорный Камила Валиева Фигурное катание

Нагорный считает, что история Валиевой способствует популяризации фигурного катания.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву и аннулировал все ее результаты с 25 декабря 2021 года – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

«Подобные истории тоже являются пиаром – это влияет на популяризацию спорта. Президент России в октябре отметил, что популярность фигурного катания в стране выросла более чем на 300 процентов.

Повлияла ли эта ситуация (с Валиевой)? Однозначно. Есть негативные стороны, но есть и положительные.

Люди увидели, что произошло в Пекине, остались неравнодушны, поддержали спортсменку в социальных сетях и привели детей (на каток)», – сказал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный

🎧 Шоу «Чистый хвост»: что за пирожное съела Валиева? Еще один выпуск про допинг

Материалы по теме

26 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Понятно. :) Предлагаю наградить Камилу Валиеву за популяризацию фигурного катания.
+42
-4
+38
Родители увидели, что фигуристку на ОИ поймали на допинге и привели детей на каток.
Оказывается это всего лишь пиар, а мы то тут переживаем.
+32
-3
+29
Ну просто готовый депутат
+22
-1
+21
Какой он недалекий
+13
-2
+11
с такими популяризаторами нам и враги не нужны. Стыдитесь, бандерлоги.
+10
0
+10
Каждый сезон сдавать в КАС по одному фигуристу с допингом - страшная популярность будет у фигурки.
+11
-2
+9
Это скорее популяризация стероидов для детей
+10
-1
+9
Да не дай бог никому такого пиара! В определённом смысле хуже некролога , похоронили карьеру удивительной фигуристки ...
+10
-2
+8
Сам-то хотел бы такую "популярность" себе, будучи спортсменом?
+7
0
+7
А про допинг то что? 🤣🤣🤣
+7
-1
+6
Это пиар допинга среди детей. Люди увидели что можно мошенничеством пробивать себе дорогу в спорте и за это ничего не будет а РУСАДА прикроет.
+11
-6
+5
Вот оказывается -зачем допинг в фигурке .Что бы популярность росла .
+7
-2
+5
Для некоторых, оказывается, и некролог - неплохой пиар.
+6
-2
+4
президенту заняться больше нечем, кроме как за рейтингами видов спорта следить???....

правда вот "по факту", если после ои14 и 18 к Тутберидзе "очереди" были, то сейчас она сама говорит, что их больше нет... и по "трибунам" это увеличение популярности не заметно...
+4
-1
+3
Сознайтесь уже все в применении и будет вам счастье в виде кучи комментов. Балаган какой-то, а не спортивное сообщество.
+5
-3
+2
Ответ KristinaL
Ну просто готовый депутат
Ну так он уже в системе
+2
0
+2
Любая реклама хороша, кроме некролога? Ну может быть, конечно, но, думаю, Валиева обошлась бы как-то.
+2
0
+2
Что он несет? Популяризировали ФК Тутберидзе, Липницкая, Загитова, Трусова и другие девочки да и сама Камила тоже, но вот уж никак не допинговый скандал
+7
-5
+2
Александр, а Вы поинтересуйтесь, только ли к Тутберидзе очереди пропали? Подозреваю, что популярность фигурного катания и спорта вообще пошла на спад и по совсем иным причинам.
+3
-2
+1
по такой логике семейные ценности должен популяризовать дом 2
+1
0
+1
Ответ alexnew
Понятно. :) Предлагаю наградить Камилу Валиеву за популяризацию фигурного катания.
Так Путин ее уже наградил орденом как олимпийскую чемпионку. И платок именной на плечи накинул.
+1
0
+1
Ответ tanya_1111
Что он несет? Популяризировали ФК Тутберидзе, Липницкая, Загитова, Трусова и другие девочки да и сама Камила тоже, но вот уж никак не допинговый скандал
На самом деле, в какой то степени он прав. Много жалеющих "обиженного злым Западом ребёнка" появилось вследствие скандала. Не зря же так пиарилось на этой теме государство, и выжимали из этой ситуации все соки хайпа.
+2
-1
+1
Допинг - это пиар и популяризация ФК?
0
0
0
с паршивой овцы хоть шерсти клок
0
0
0
Вообщем фигурное катание прославляют скандал , а не медали. Сказал , так сказал . Многие я думаю после случай наоборот должны сделать выводы особенно родители .
0
0
0
Несовершеннолетнюю пичкать вредными веществами 😂🙈 ну да
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий