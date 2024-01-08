Глава Федерации фигурного катания Грузии: «Губанова в хорошей форме. Наверное, нужно кататься еще на голову выше, чтобы не давать поводов к себе придраться»

Теги женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Мариам Гиоргобиани Фигурное катание

Глава федерации фигурного катания Грузии рассказала о форме Анастасии Губановой.

Губанова – чемпионка Европы 2023 года. 

«Настя Губанова в хорошей форме, мы ей довольны. Буду надеяться, что на чемпионате Европы она наверстает все, что потеряла.

Хотелось бы, чтобы она тоже показала высокий результат. Наверное, нужно кататься еще на одну голову выше, чтобы не давать поводов к себе придраться», – сказала Мариам Гиоргобиани.

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7 комментариев
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Насчет хорошей формы посмотрим конечно во второй половине произвольной программы
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На ЧЕ не будет Америки и Азии, так что результат будет точно не такой, как на ГП.
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Невозможно быть на голову выше если все катают одно и то же женское фк без ультра си. IMHO
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Настеньке собраться и удачи! Борись,не расслабляйся.
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Такого доминирования в новисах как у Губановой не было никогда до и после. В 2015 году на домашних стартах в Самаре она набрала 200 баллов (космический результат в те времена). Посмотрите, какая красота:
https://www.youtube.com/watch?v=4QgZxVJyRy0
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Давай, Настя, удачи тебе!!!
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