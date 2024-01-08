Глава Федерации фигурного катания Грузии: «Губанова в хорошей форме. Наверное, нужно кататься еще на голову выше, чтобы не давать поводов к себе придраться»

Глава федерации фигурного катания Грузии рассказала о форме Анастасии Губановой.

Губанова – чемпионка Европы 2023 года.

«Настя Губанова в хорошей форме, мы ей довольны. Буду надеяться, что на чемпионате Европы она наверстает все, что потеряла.

Хотелось бы, чтобы она тоже показала высокий результат. Наверное, нужно кататься еще на одну голову выше, чтобы не давать поводов к себе придраться», – сказала Мариам Гиоргобиани.

Наша чемпионка Европы проваливает сезон и злится на судей – что с ней происходит?