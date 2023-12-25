Анастасия Губанова стала спортсменкой года в Грузии
Анастасия Губанова признана лучшей спортсменкой Грузии 2023 года.
Награду ей вручил Национальный олимпийский комитет Грузии.
«Для меня большая честь представлять Грузию на соревнованиях.
Я хочу выразить огромную благодарность Олимпийскому комитету и министерству спорта», – прокомментировала спортсменка.
Губанова – чемпионка Европы по фигурному катанию 2023 года. Она родилась и тренируется в России, в сборную Грузии перешла в 2020 году.
-"золото" у Луны Хендрикс;
-"серебро" у Нины Пинзарроне (ещё одной финалистки недавнего Финала Гран-При);
-а за "бронзу" будут бороться сразу несколько фигуристок, в том числе и Губанова.