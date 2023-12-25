Анастасия Губанова стала спортсменкой года в Грузии

Анастасия Губанова признана лучшей спортсменкой Грузии 2023 года.

Награду ей вручил Национальный олимпийский комитет Грузии.

«Для меня большая честь представлять Грузию на соревнованиях.

Я хочу выразить огромную благодарность Олимпийскому комитету и министерству спорта», – прокомментировала спортсменка.

Губанова – чемпионка Европы по фигурному катанию 2023 года. Она родилась и тренируется в России, в сборную Грузии перешла в 2020 году.