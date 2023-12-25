Анастасия Губанова стала спортсменкой года в Грузии

Теги женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Фигурное катание

Анастасия Губанова признана лучшей спортсменкой Грузии 2023 года.

Награду ей вручил Национальный олимпийский комитет Грузии. 

«Для меня большая честь представлять Грузию на соревнованиях.

Я хочу выразить огромную благодарность Олимпийскому комитету и министерству спорта», – прокомментировала спортсменка.

Губанова – чемпионка Европы по фигурному катанию 2023 года. Она родилась и тренируется в России, в сборную Грузии перешла в 2020 году. 

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26 комментариев
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Ничего не скажешь плохого. Вовремя перешла. Заслужила и получила.
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Настя, соберись, стань двукратной ЧЕ и будешь легендой Грузии.
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Молодец Настя, воспользовалась возможностью по максимуму. Так держать!
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Ответ Маргарита В Сафронова
Настя, соберись, стань двукратной ЧЕ и будешь легендой Грузии.
Честно говоря, пока даже просто медаль Евро-2024 для Насти под вопросом (судя по последним её результатам).
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Ответ Железная Леди
Ничего не скажешь плохого. Вовремя перешла. Заслужила и получила.
Да фартовая девушка.
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Поздравляю Настю!
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Мои поздравления Насте!
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В Грузии оказывается и ЧГ проводился, где Казакова-Ревия стали чемпионами. Тем удивительнее, что они ЧЕ пропускают.
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Ответ Маргарита В Сафронова
Настя, соберись, стань двукратной ЧЕ и будешь легендой Грузии.
Лучше однократной чемпионкой мира. :) Окно возможностей скоро может захлопнуться...
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Главная грузинка
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Ответ Competition Score
Бедный грузинский спорт. Совсем некого назвать спортсменом года.
Хвича еще есть
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Ответ Девочка с севера
Ну а кто там ещё, кроме Луны?
Предварительный расклад на Евро-2024 такой:
-"золото" у Луны Хендрикс;
-"серебро" у Нины Пинзарроне (ещё одной финалистки недавнего Финала Гран-При);
-а за "бронзу" будут бороться сразу несколько фигуристок, в том числе и Губанова.
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Ответ ДИОНИС
Честно говоря, пока даже просто медаль Евро-2024 для Насти под вопросом (судя по последним её результатам).
Ну а кто там ещё, кроме Луны?
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Правильно - чемпионка Европы этого года.
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Поздравляю Настю! Успехов!
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Ответ ДИОНИС
Предварительный расклад на Евро-2024 такой: -"золото" у Луны Хендрикс; -"серебро" у Нины Пинзарроне (ещё одной финалистки недавнего Финала Гран-При); -а за "бронзу" будут бороться сразу несколько фигуристок, в том числе и Губанова.
Можно, пожалуйста, золото не у Луны?
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Ответ alexnew
Лучше однократной чемпионкой мира. :) Окно возможностей скоро может захлопнуться...
нет, японки ей не по зубам, а Хендрикс она может сделать
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Интересно , она по грузински говорит? Вроде бы гражданство обязывает
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