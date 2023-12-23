Козловский о работе с Тутберидзе: «Есть положительная динамика. Элементы стали лучше, поддержки – легче, подкруты – выше, мы прибавили в скорости»

Козловский заявил, что видит прогресс при тренировках в группе Тутберидзе.

выступает в паре с . Весной этого года они ушли от тренера Тамары Москвиной и начали работу с .

«Большие итоги нашего сотрудничества надо будет подводить по окончании олимпийского цикла, а говоря о небольших продвижениях, мне кажется, мы можем наблюдать положительную динамику.

В прошлом сезоне у нас хромали уровни элементов – на подкруте, на тодесе, на вращении, на дорожке. В этом все стало намного лучше.

Недавно мы сидели с коллегой в раздевалке, и он говорил, что наблюдая за нашей парой, он видит эту динамику, элементы стали лучше, поддержки легче, подкруты выше, мы прибавили в скорости.

Мне кажется, что шаг за шагом мы будем собирать ту пару Бойковой и Козловского, которую мы хотим видеть, дай бог, на Олимпийских играх 2026 года», – сказал фигурист.