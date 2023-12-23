Козловский о работе с Тутберидзе: «Есть положительная динамика. Элементы стали лучше, поддержки – легче, подкруты – выше, мы прибавили в скорости»

Теги сборная России пары Этери Тутберидзе Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Козловский заявил, что видит прогресс при тренировках в группе Тутберидзе.

Дмитрий Козловский выступает в паре с Александрой Бойковой. Весной этого года они ушли от тренера Тамары Москвиной и начали работу с Этери Тутберидзе.

«Большие итоги нашего сотрудничества надо будет подводить по окончании олимпийского цикла, а говоря о небольших продвижениях, мне кажется, мы можем наблюдать положительную динамику.

В прошлом сезоне у нас хромали уровни элементов – на подкруте, на тодесе, на вращении, на дорожке. В этом все стало намного лучше.

Недавно мы сидели с коллегой в раздевалке, и он говорил, что наблюдая за нашей парой, он видит эту динамику, элементы стали лучше, поддержки легче, подкруты выше, мы прибавили в скорости.

Мне кажется, что шаг за шагом мы будем собирать ту пару Бойковой и Козловского, которую мы хотим видеть, дай бог, на Олимпийских играх 2026 года», – сказал фигурист.

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24 комментария
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мне дико нравится, что Диму распрямили и растанцевали, очень он контрастировал с грациозной Сашей раньше. но еще есть куда стремиться и в этом аспекте)
+16
-5
+11
Ответ tanygavr
Прям сама Тутберидзе им уровни поднимает на парных элементах. Целая команда трениров парников с ними работает. А вот прыжки должны были по идее улучшиться, раз уж попали в ТШТ, но все вышло наоборот.
Нервы никто не отменял. Можно все прыгать на тренировках, но упасть на соревнованиях. В прошлом году Мишина ошибалась, в этом Бойкова. Бывает.
+14
-4
+10
Прям сама Тутберидзе им уровни поднимает на парных элементах. Целая команда трениров парников с ними работает. А вот прыжки должны были по идее улучшиться, раз уж попали в ТШТ, но все вышло наоборот.
+20
-14
+6
Ответ kate_ko
мне дико нравится, что Диму распрямили и растанцевали, очень он контрастировал с грациозной Сашей раньше. но еще есть куда стремиться и в этом аспекте)
И близко этого нет, как был негнущимися так и остался
+8
-2
+6
Надо же, оказывается, можно исподтишка пинать бывший ТШ, и все нормально, никакого хейта, никто не называет предателями, не орёт о черной неблагодарности. Трусову за такие слова с потрохами бы сожрали. Её и так поедом ели, хотя она ни одной шпильки не позволила в бытность у Плющенко.
+11
-5
+6
Мне нравится эта пара, но как простой зритель я не вижу прогресса. Остались на том же уровне, высоком, но без особого прогресса. Саша и раньше ошибалась на прыжках и выбросах, и сейчас время от времени ошибается.
Вот тодес получился 4 уровня - это да, хотя, честно говоря, я и раньше не понимала, почему им давали за него 3-й уровень. И комментаторы не всегда это понимали)
+7
-1
+6
Если такими темпами будут улучшаться , то к 2026 году их легко будут обходить пермские пары, да и Алёна в мастерстве подрастёт.
+7
-2
+5
Бойкову голодом заморили, вот и поддержки полегчали.
+6
-1
+5
А результаты?
+8
-4
+4
Ну надо как-то оправдать грибы, так давайте сказки рассказывать, сказочники
+6
-2
+4
https://www.youtube.com/watch?v=TrdF3kw1Li0
+3
0
+3
Ответ Ashly
Надо же, оказывается, можно исподтишка пинать бывший ТШ, и все нормально, никакого хейта, никто не называет предателями, не орёт о черной неблагодарности. Трусову за такие слова с потрохами бы сожрали. Её и так поедом ели, хотя она ни одной шпильки не позволила в бытность у Плющенко.
Сложно себя сдержать. Они сейчас потеряли титул ЧР
+3
0
+3
Ответ asusp527
А результаты?
ну слушайте обойти МиГ можно только за счет ошибок МиГ, либо за счет серьезного усложнения. в прошлом сезоне у МиГ были моменты - за счет которых БиК и выиграли, в этом сезоне они близки к идеальной форме - а БиК нет. трудности со вторым выбросом в ПП вроде бы преодолели - теперь пошли моменты в прыжковой технике, но для них и раньше характерны были такие слабые места - вспомним историю с флиповским выбросом, с прыжками, с тодесом, с подкрутом...
+6
-3
+3
Самоутешение . Результаты говорят об обратном
+13
-10
+3
Ну стоит отметить - Саша стала чище приземлять выбросы. Раньше если не на две ноги было с приземлением и не падение, то клевала. Подкрут у них всегда хороший был, ничего он легче не стал. Все остальное - такое же, что и было.
Пока супер разницы не вижу🤷‍♀️
+3
0
+3
Ответ AAPolyansky
ну слушайте обойти МиГ можно только за счет ошибок МиГ, либо за счет серьезного усложнения. в прошлом сезоне у МиГ были моменты - за счет которых БиК и выиграли, в этом сезоне они близки к идеальной форме - а БиК нет. трудности со вторым выбросом в ПП вроде бы преодолели - теперь пошли моменты в прыжковой технике, но для них и раньше характерны были такие слабые места - вспомним историю с флиповским выбросом, с прыжками, с тодесом, с подкрутом...
Обойти можно было с чистыми прокатами обеих программ, у МГ сальхов остался в кп, а у БК ритт. остальное всё одинаковое.
+3
-2
+1
Ответ Sincere
Обойти можно было с чистыми прокатами обеих программ, у МГ сальхов остался в кп, а у БК ритт. остальное всё одинаковое.
думаю, что максимум можно было чуть обойти в КП, но по сумме двух программ все равно МиГ были бы первые, они катали очень-очень четко и на плюсах все равно забрали бы золото. обойти можно было бы за счет ритта в обеих программах - но думаю, что сейчас это нереальная история - учитывая степ Саши на тулупе
+2
-1
+1
Ответ Блинчик
Бойкову голодом заморили, вот и поддержки полегчали.
Да, она уже вся светится, ребра можно пересчитать.
+1
0
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Ответ tanygavr
Прям сама Тутберидзе им уровни поднимает на парных элементах. Целая команда трениров парников с ними работает. А вот прыжки должны были по идее улучшиться, раз уж попали в ТШТ, но все вышло наоборот.
да, трудности вылезли почему-то именно на ЧР
+3
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Ответ Varvarushka
И близко этого нет, как был негнущимися так и остался
не радикально изменился, но лично я вижу улучшения. в соперниках, чай, тоже не Вова Морозов, а Саша, который гибкостью не отличается, но там точно без прогресса, потому что даже вопрос так не стоит, там упор на технику
+1
-1
0
Ответ Ir2019
Сложно себя сдержать. Они сейчас потеряли титул ЧР
Не они первые, не они последние. От юных девочек требуют олимпийского спокойствия, а взрослому дяде, значит, можно язвить. И ЧР, напомнили, они выигрывали у плохих бывших тренеров.
0
0
0
Ответ Ashly
Надо же, оказывается, можно исподтишка пинать бывший ТШ, и все нормально, никакого хейта, никто не называет предателями, не орёт о черной неблагодарности. Трусову за такие слова с потрохами бы сожрали. Её и так поедом ели, хотя она ни одной шпильки не позволила в бытность у Плющенко.
Да, знатно набросил. И то и то, всё, оказывается, было плохо. И при этом имели титул ЧР.
Неблагодарные.
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