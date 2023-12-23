Козловский о работе с Тутберидзе: «Есть положительная динамика. Элементы стали лучше, поддержки – легче, подкруты – выше, мы прибавили в скорости»
Козловский заявил, что видит прогресс при тренировках в группе Тутберидзе.
Дмитрий Козловский выступает в паре с Александрой Бойковой. Весной этого года они ушли от тренера Тамары Москвиной и начали работу с Этери Тутберидзе.
«Большие итоги нашего сотрудничества надо будет подводить по окончании олимпийского цикла, а говоря о небольших продвижениях, мне кажется, мы можем наблюдать положительную динамику.
В прошлом сезоне у нас хромали уровни элементов – на подкруте, на тодесе, на вращении, на дорожке. В этом все стало намного лучше.
Недавно мы сидели с коллегой в раздевалке, и он говорил, что наблюдая за нашей парой, он видит эту динамику, элементы стали лучше, поддержки легче, подкруты выше, мы прибавили в скорости.
Мне кажется, что шаг за шагом мы будем собирать ту пару Бойковой и Козловского, которую мы хотим видеть, дай бог, на Олимпийских играх 2026 года», – сказал фигурист.
Вот тодес получился 4 уровня - это да, хотя, честно говоря, я и раньше не понимала, почему им давали за него 3-й уровень. И комментаторы не всегда это понимали)
Пока супер разницы не вижу🤷♀️
Неблагодарные.