Гордеева исполнила четверной сальхов в произвольной программе на чемпионате Москвы, Калугина – четверной тулуп

Теги сборная России женское катание Чемпионат Москвы Мария Гордеева Арина Калугина Фигурное катание

Две фигуристки исполнили четверные в соревнованиях юниорок на чемпионате Москвы.

Мария Гордеева в произвольной программе прыгнула секвенцию из четверного сальхова и двойного акселя. С суммой 198,85 балла она заняла 6-е место.

Арина Калугина сделала каскад четверной тулуп – ойлер – тройной сальхов. Набрав 173,73 балла по сумме двух программ, она стала 11-й.

Других успешных попыток ультра-си в соревнованиях юниорок не было.

Победу одержала Лидия Плескачева (207,76 балла), которая попыталась исполнить тройной аксель, но прыжок вышел недокрученным.

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4 комментария
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Умнички!
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А сам Ульрихь Сальхов от тулупа, особенно четверного, вряд ли отказался бы. На его родине зимой тоже дуб. И дуба мог бы дать при виде наших девчонок, которые катаются и прыгают так фантастически сложно и красиво. А название "четверной сальхов" напоминает мне "двойной эспрессо" или что-то ещё навроде того. Короче, я - пить кофе за здоровье наших девчонок-фигуристок, ибо по жизни не бухаю вообще.
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Желаю Марии, Арине, Лидии стабильных прокатов с ультра си на других соревнованиях!
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Показательно, что ультрасишницы не взошли на подиум.
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