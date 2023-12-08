Гордеева исполнила четверной сальхов в произвольной программе на чемпионате Москвы, Калугина – четверной тулуп

Две фигуристки исполнили четверные в соревнованиях юниорок на чемпионате Москвы.

в произвольной программе прыгнула секвенцию из четверного сальхова и двойного акселя. С суммой 198,85 балла она заняла 6-е место.

сделала каскад четверной тулуп – ойлер – тройной сальхов. Набрав 173,73 балла по сумме двух программ, она стала 11-й.

Других успешных попыток ультра-си в соревнованиях юниорок не было.

Победу одержала Лидия Плескачева (207,76 балла), которая попыталась исполнить тройной аксель, но прыжок вышел недокрученным.