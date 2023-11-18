Елена Костылева прыгнула четверной сальхов в элементах на Мемориале Волкова
Фигуристка Елена Костылева прыгнула на соревнованиях четверной сальхов.
12-летняя Костылева представляет спортивную школу «Легенда».
Сегодня фигуристка выступила на Мемориале Волкова в соревнованиях старшей группы девочек. Она исполнила четверной в элементах.
Мама фигуристки Костылевой: «Ее выгнали со льда и не дали войти в сезон в своей школе. Один раз дошло до рукоприкладства»
UPD. По-моему там за бортиком как ни странно все тот же Лютиков (и это после ушата помоев от мамо!). И еще какой-то светлый мужчина в кепке, похожий на Дудакова, но не он)), выше ростом
Уверена, Костылева катает на препаратах, нездоровая энергичность заметна...
А больше никто не прыгнул?😆