Елена Костылева прыгнула четверной сальхов в элементах на Мемориале Волкова

Фигуристка Елена Костылева прыгнула на соревнованиях четверной сальхов.

12-летняя Костылева представляет спортивную школу «Легенда».

Сегодня фигуристка выступила на Мемориале Волкова в соревнованиях старшей группы девочек. Она исполнила четверной в элементах.

Мама фигуристки Костылевой: «Ее выгнали со льда и не дали войти в сезон в своей школе. Один раз дошло до рукоприкладства»