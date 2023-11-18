Елена Костылева прыгнула четверной сальхов в элементах на Мемориале Волкова

Теги сборная России женское катание Елена Костылева Мемориал Волкова Фигурное катание

Фигуристка Елена Костылева прыгнула на соревнованиях четверной сальхов.

12-летняя Костылева представляет спортивную школу «Легенда». 

Сегодня фигуристка выступила на Мемориале Волкова в соревнованиях старшей группы девочек. Она исполнила четверной в элементах. 

Мама фигуристки Костылевой: «Ее выгнали со льда и не дали войти в сезон в своей школе. Один раз дошло до рукоприкладства»

19 комментариев

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Ягун Ягунини
Ответ asusp527
И шлепнулась с другого. А больше никто не прыгнул?😆
Вика Стрельцова чисто прыгнула 3А, 4С, и в каскаде 3А- 3Т, 4С- 3Т. Но медийность великая вещь, Лена гораздо более раскручена, чем Вика, поэтому про Стрельцову новости нет.
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Здравый@смысл@
Ответ RusVector
Ждите простынь от мамы Костылевой, какая у нее доченька вундеркинд, а все тренеры вокруг мерзавцы, потому что не замечают этого!
Давайте отделять мух от котлет . Ребенок действительно талантливый. Этого не отнять. Она маму себе не выбирала, как и каждый из живущих на Земле
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RusVector
Ждите простынь от мамы Костылевой, какая у нее доченька вундеркинд, а все тренеры вокруг мерзавцы, потому что не замечают этого!
+10
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Ягун Ягунини
Ответ Адриана
А тренер кто теперь?
За бортиком Лютиков был и ещё какой то не идентифицированный мужчина)
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наталья Головченко
Ответ Здравый@смысл@
Давайте отделять мух от котлет . Ребенок действительно талантливый. Этого не отнять. Она маму себе не выбирала, как и каждый из живущих на Земле
Девочка, тоже не промах, уж поверьте!!! Дело не только в маме. Сама Лена, всем жару даст!!!!
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Е...С
И это сама себя тренируя, что за ребенок.
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АннаФ
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Молодец девочка
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Наталья Карлова
Виктория Стрельцова. Элементы (3A, 4S, 4S+3T) - Мемориал ЗМС СССР С. Волкова 2023 - можно на ютубе посмотреть
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garovatat
Ответ Адриана
А тренер кто теперь?
Наконец то повесили новость про мемориал Волкова)) там еще Сарновская по старшим и Лукашова. Про Костылеву - хороший вопрос)) не сомневаюсь - вечером мама все расскажет в своих соцсетях. пока только писала что ОФП - Денис Васильев. тренируются они, как я понимаю, там же, у Буцаевой. Или сама на общественном катке?))
UPD. По-моему там за бортиком как ни странно все тот же Лютиков (и это после ушата помоев от мамо!). И еще какой-то светлый мужчина в кепке, похожий на Дудакова, но не он)), выше ростом
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Адриана
А тренер кто теперь?
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Адриана
Ответ Ягун Ягунини
За бортиком Лютиков был и ещё какой то не идентифицированный мужчина)
Спасибо, поняла.
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Адриана
Ответ garovatat
Наконец то повесили новость про мемориал Волкова)) там еще Сарновская по старшим и Лукашова. Про Костылеву - хороший вопрос)) не сомневаюсь - вечером мама все расскажет в своих соцсетях. пока только писала что ОФП - Денис Васильев. тренируются они, как я понимаю, там же, у Буцаевой. Или сама на общественном катке?)) UPD. По-моему там за бортиком как ни странно все тот же Лютиков (и это после ушата помоев от мамо!). И еще какой-то светлый мужчина в кепке, похожий на Дудакова, но не он)), выше ростом
Ох уже эта деятельная мама, девчонку жалко, конечно.
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RusVector
Ответ Здравый@смысл@
Давайте отделять мух от котлет . Ребенок действительно талантливый. Этого не отнять. Она маму себе не выбирала, как и каждый из живущих на Земле
Талантливый, но факи в соцсетях в 12 лет показывать точно не стоит!
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Здравый@смысл@
Ответ RusVector
Талантливый, но факи в соцсетях в 12 лет показывать точно не стоит!
Талантливый но глупенький ) возраст все-таки совсем юный, во многом от родителей в этом возрасте ребенок зависит
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RS919
Ответ asusp527
Вот и я о том же. Костылева на гребне скандальной популярности, а другие прыгают получше. Уверена, Костылева катает на препаратах, нездоровая энергичность заметна...
Катала тут одна на препаратах, теперь 4 года дисквы корячится 😆
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asusp527
Ответ Ягун Ягунини
Вика Стрельцова чисто прыгнула 3А, 4С, и в каскаде 3А- 3Т, 4С- 3Т. Но медийность великая вещь, Лена гораздо более раскручена, чем Вика, поэтому про Стрельцову новости нет.
Вот и я о том же. Костылева на гребне скандальной популярности, а другие прыгают получше.
Уверена, Костылева катает на препаратах, нездоровая энергичность заметна...
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Ягун Ягунини
Ответ garovatat
Наконец то повесили новость про мемориал Волкова)) там еще Сарновская по старшим и Лукашова. Про Костылеву - хороший вопрос)) не сомневаюсь - вечером мама все расскажет в своих соцсетях. пока только писала что ОФП - Денис Васильев. тренируются они, как я понимаю, там же, у Буцаевой. Или сама на общественном катке?)) UPD. По-моему там за бортиком как ни странно все тот же Лютиков (и это после ушата помоев от мамо!). И еще какой-то светлый мужчина в кепке, похожий на Дудакова, но не он)), выше ростом
Лера не очень удачно отпрыгала, сделала 3Л и 3Л-3Т, а с 4С упала, как с сольного, так и в каскаде.
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asusp527
И шлепнулась с другого.
А больше никто не прыгнул?😆
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