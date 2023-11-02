Осокина о паре с Грицаенко: «Есть ощущение, что мы очень давно катаемся вместе. Столько уже накатали, растем»

Теги сборная России пары Павел Слюсаренко Елизавета Осокина Артем Грицаенко Фигурное катание

Елизавета Осокина и Артем Грицаенко рассказали о взаимоотношениях в их группе.

Фигуристы тренируются у Павла Слюсаренко. 

– Вы катаетесь вместе только второй год, но уже так хорошо чувствуете друг друга?

Грицаенко: Мы постоянно вместе находимся, друг друга назубок знаем. Всё видно по лицу, по движениям, по разговорам.

– Говорите так, будто катаетесь вместе лет пять.

Осокина: Есть ощущение, что мы очень давно катаемся вместе. С одной стороны, этот год быстро пролетел, но с другой – мы уже столько накатали. Растем!

Грицаенко: Мы в прошлом сезоне очень много стартов проехали – как за три года. Но все равно, когда Лизка приехала к нам в Пермь, я старался приобщить ее к парному катанию, все взял на свои мужские плечи, ха-ха. 

Лиза, как происходил твой переход в парное?

Осокина: Когда я приехала в Пермь, сразу почувствовала особенную, домашнюю атмосферу. Мне сразу стало как-то уютно.

Грицаенко: У нас и с тренерами, и с коллегами ощущение, будто мы старые друзья. Мы быстро сдружились со всеми, стараемся поддерживать теплые отношения и с теми, кто от нас уходит.

– У вас достаточно сильная группа. Конкуренция на тренировках подзаряжает?

Осокина: Честно, этой конкуренции не чувствуется, потому что атмосфера в группе уютная и дружелюбная. Все занимаются своими делами, все заняты. Нет времени смотреть на других.

Грицаенко: Но бывает такое, что, когда кто-то из группы занял призовое место, ты такой: «Я тоже хочу! Хочу еще лучше».

Осокина: Но это больше к стартам относится, в тренировочной атмосфере каждый сам по себе.

Грицаенко: Некогда на других смотреть.

4 комментария

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Tatiana Klm
Пара метит в топы - и по делу! Лиза стала невероятно крутой парницей, да еще и красавицей!
+7
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ДИАНА
Если ребята будут кататься чисто, то могут претендовать на третью спортивную пару страны!!!
+2
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Док Аксель
То, что растёте в скатанности и мастерстве это очень заметно. Молодцы ! Удачи !
+2
0
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galik55
Ответ ДИАНА
Если ребята будут кататься чисто, то могут претендовать на третью спортивную пару страны!!!
Помимо чисто надо прыгать 3Р.3Л.№ф. Лиза может, наверное и Артем может, вот почему такой простой прыжковый контент не знаю. У ТШС с прыжками не очень, может поэтому помогает Дудаков.
Но на этапе в Красноярске пара была хороша.
+1
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