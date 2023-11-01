«Может, вам надо любить и уважать тренерский коллектив? Мы создали тех, кого вы любили, боготворили». Тутберидзе о фан-группах фигуристок

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева Алина Загитова Камила Валиева Фигурное катание

Этери Тутберидзе обратилась к фан-группам фигуристок.

– В моем дилетантском понимании Валиева – лучшая одиночница за все время, по всем компонентам. Прыжковый контент, эстетика, вращения, природный талант, обаяние, умение быть разной.

– Сейчас на меня полетят эти тапки фанатов Липницкой, Медведевой, Загитовой. Во-первых, вот эти все фан-группы... Может, вам, наоборот, надо нас любить и уважать, тренерский коллектив?

Потому что мы вам создали тех, кого вы любили, любите, боготворили. Наверное, украсили вашу жизнь, какой-то отрезок жизни. Эта ненависть – откуда она? Глупость какая-то это, – сказала тренер в интервью Леониду Слуцкому на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

65 комментариев

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Charliz
Слушайте, когда до сих пор писали, что она ревнует девочек к их успеху, я думала чушь. Нет. Это не чушь. Вот эти все 💩в их адрес это тоже в том числе вопрос ревности, местами мести и обычной злобности.
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Jessi
Что и требовалось доказать- она завидует собственным ученицам, все интервью «Я, я, я, я!»
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Язафигурноекатание!
Сказала тренер, которая поставила себе цель "отомстить" Трусовой и Косторной? Откуда такое желание? Любить и уважать... уважать да, но "любит". Я не люблю за слезы Загитовой и снятие с показательных, я не люблю за многочисленные травмы спортсменов ( считаю, что , вероятно, дело в стрессовых переломах и тд, зачем столько?!), не люблю за "грязь" вслед уходящих или закончивших с большим спортом, не люблю, что на Олимпиаде мимо журналистов тогда Валиева шла без тренеров, не люблю за травмирующую душу Валиевой программу ( что она аж заплакала, когда первый раз откатала при зрителях). Я "не люблю" за слова "продукт" про живых людей, которые доверяют тренеру на шоу на тв. и последнее " я не люблю" за то, что на последнем из этапов Петросян Тутбердзе не посчитала нужным с ней общаться, а передавала через Дудакова. Алина, Женя, Юля, Лиза, Даша, Алена, Саша, Аня, Майя и остальные - Вы прекрасные спортсменки и я люблю Ваши выступления!
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Stigmata
ЭТ не понимает, что любить невозможно заставить ни спортсменок, ни их фанатов?
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Мария Тихонова
"Создали". Потрясающее ЧСВ.

Любят, Этери Георгиевна, тех, кто уважает своих спортсменов. Фанаты Туктамышевой искренне любят Мишина. А требовать к себе любви и обожания - путь в никуда. И уж тем более - требовать, попутно принижая тех, с кем ты работаешь.
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russalka
Нет, мы любим спортсменок за их труд и красоту! Юля, Женя, Алина, Саша, Алёна, Аня, Камила, Майя, Даша - вы все прекрасные спортсменки, выдающиеся личности!
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Лакс
Ни от Москвиной, ни от Мишина не было слов, что они создали кого-то.
Более того Мишин не раз говорил, что таланливым тренера делает талантливый ученик и что талантливый тренер с неталантливым учеником проиграет талантливому спортсмену с менее талантливым тренером.
Тренерство это все-таки ремесло, требующее определенного таланта, но ремесло.
В спорте было достаточно примеров, когда чемпионы явно сами себя создавали.
Нельзя создать Харламова и Мальцева, так же как и Болта и многих других.
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Gemma157
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пфф, даже ирина винер не раз говорила, что если бы не ее гимнастки, то не было бы и ее самой. и только тутберидзе все продолжает утверждать, что все ее фигуристки это приложение к ней. изделие, которое можно выбросить после эксплуатации и пустить в оборот новое
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tanya_1111
Ответ Оксана Иванова
Без нее не было бы любимок фанатиков. Где здесь неправда?
Я смотрела ФК до появления ЭГ и все так же болела за наших спортсменок, так что все же кто-то да был и да ФК было популярно в России и до ЭГ.
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Katerina Sunny
Тутберидзе, говорящая про месть, интересуется откуда у людей появляется ненависть.
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RMandYNWA
Ахаххахахах )
Все кто вчера поддерживал ЭГТ и защищал, когда выложили кусочек про Алину, надеюсь вам сейчас также вкусно и приятно 😂
Этери Г не изменяет своим традициям- ни одного хорошего слова ни про одну свою чемпионку ))
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chespo
Есть ли в мире еще настолько токсичный и нарциссичный тренер, скорее всего, первенство тут у ЭТ.
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ретроградный меркурий
Мелочность, обидчивость и завистливость сквозит в этих словах Тутберидзе. Фанаты, цветы, море подарков - да, все это достается спортсменам за их труд и лишения на пути к медалям. И это справедливо. Не тренер выходит на лед катать программы, не тренер сидит на диете, не тренер ежедневно пашет по 12 часов на льду, сбивая в кровь ноги, и не тренер в конечном итоге отвечает за прокат программы. Поэтому и любят спортсменов, а тренеров уже по остаточному принципу. При том, что уж кому-кому, а не Тутберидзе жаловаться на отсутствие фанатской любви, у нее огромное количество персональных фанатов, в отличие от многих заслуженных тренеров
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Иван Иванов
Так это всегда всюду было. В любом виде спорта. Спортсменов любят всегда больше чем тренеров. Что тут нового?
А так, давайте родителей фигуристок любить наравне. Они тоже как бы участие принимали и не мало, а то и большее. И по времени и по деньгам и прочему. А что то им пенсию и награды за то что они воспитали ОЧ не выписывают и никак не примечают.
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Revery
Вот это коронища у тётки.
Я создала, я слепила, я, я, я! Любите меня! Боготворите! Смотрите мне в рот!
А эти? Эти сегодня покатаются, завтра уйдут. Я тут королева!
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KMR
Строительство дворца ее имени окончательно снесло ей башню
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ice_victory
Зачем она вернулась? сидела бы с астраханскими рыбками. Но нет, опять все вокруг плохие, одна она в белом
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russalka
А ещё я люблю Синицыну, Фролову, Куликову, Эшли Вагнер, Юна Ким и др., к которым ТШТ не имеет никакого отношения и что?
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Сергей Орлов
Какая же она противная Карабасиха Барабасиха.
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Black&White
Боже, храни фигуристок. Ибо нелегко им пришлось с характером и манерами Этери, ох нелегко.
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Lana Kazakova
Этери в каждом интервью выливает помои на фигуристок, а потом удивляется, что её не любят фанаты этих фигуристок. Загадка века...
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tanya_1111
"Потому что мы вам создали тех, кого вы любили, любите, боготворили." - за это мы любим например Тамару Николаевну, подумайте Этери Георгиевна вечерком почему у вас не так, а что бы было понятнее перечитайте свое интервью.
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duffy
это финиш просто. слов нет.
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Luisa Vi
Я любила Алину Загитову как спортсменку, изящную фигуристку. И до сих пор в душе горечь и боль от Турина, от того вечера. До сих пор в голове вопросы. Почему спортсменка вышла в блестящей форме на две программы на ОП в начале сезона, была в призах на этапах ГП, прекрасно откатала короткую в финале и на следующий день развалилась в ПП? Что было со взглядом у спортсменки в начале программы? Почему это был заранее проваленный прокат? Почему были слёзы в подтрибунке и отстранение от тренера?

Прошло несколько лет, спортсменка по сути завершила, а я не могу отделаться от мысли, что в тот день ее предали.
Кто расскажет о том, что произошло 7 декабря 2019?
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duffy
Ответ Оксана Иванова
Без нее не было бы любимок фанатиков. Где здесь неправда?
ну конечно..никакого фигурного катания вообще никогда не существовало до явления Святой Этери.
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