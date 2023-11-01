«Может, вам надо любить и уважать тренерский коллектив? Мы создали тех, кого вы любили, боготворили». Тутберидзе о фан-группах фигуристок

Этери Тутберидзе обратилась к фан-группам фигуристок.

– В моем дилетантском понимании – лучшая одиночница за все время, по всем компонентам. Прыжковый контент, эстетика, вращения, природный талант, обаяние, умение быть разной.

– Сейчас на меня полетят эти тапки фанатов Липницкой, , . Во-первых, вот эти все фан-группы... Может, вам, наоборот, надо нас любить и уважать, тренерский коллектив?

Потому что мы вам создали тех, кого вы любили, любите, боготворили. Наверное, украсили вашу жизнь, какой-то отрезок жизни. Эта ненависть – откуда она? Глупость какая-то это, – сказала тренер в интервью Леониду Слуцкому на ютуб-канале «Коммент.Шоу».