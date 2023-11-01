«Может, вам надо любить и уважать тренерский коллектив? Мы создали тех, кого вы любили, боготворили». Тутберидзе о фан-группах фигуристок
Этери Тутберидзе обратилась к фан-группам фигуристок.
– В моем дилетантском понимании Валиева – лучшая одиночница за все время, по всем компонентам. Прыжковый контент, эстетика, вращения, природный талант, обаяние, умение быть разной.
– Сейчас на меня полетят эти тапки фанатов Липницкой, Медведевой, Загитовой. Во-первых, вот эти все фан-группы... Может, вам, наоборот, надо нас любить и уважать, тренерский коллектив?
Потому что мы вам создали тех, кого вы любили, любите, боготворили. Наверное, украсили вашу жизнь, какой-то отрезок жизни. Эта ненависть – откуда она? Глупость какая-то это, – сказала тренер в интервью Леониду Слуцкому на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
Любят, Этери Георгиевна, тех, кто уважает своих спортсменов. Фанаты Туктамышевой искренне любят Мишина. А требовать к себе любви и обожания - путь в никуда. И уж тем более - требовать, попутно принижая тех, с кем ты работаешь.
Более того Мишин не раз говорил, что таланливым тренера делает талантливый ученик и что талантливый тренер с неталантливым учеником проиграет талантливому спортсмену с менее талантливым тренером.
Тренерство это все-таки ремесло, требующее определенного таланта, но ремесло.
В спорте было достаточно примеров, когда чемпионы явно сами себя создавали.
Нельзя создать Харламова и Мальцева, так же как и Болта и многих других.
Все кто вчера поддерживал ЭГТ и защищал, когда выложили кусочек про Алину, надеюсь вам сейчас также вкусно и приятно 😂
Этери Г не изменяет своим традициям- ни одного хорошего слова ни про одну свою чемпионку ))
А так, давайте родителей фигуристок любить наравне. Они тоже как бы участие принимали и не мало, а то и большее. И по времени и по деньгам и прочему. А что то им пенсию и награды за то что они воспитали ОЧ не выписывают и никак не примечают.
Я создала, я слепила, я, я, я! Любите меня! Боготворите! Смотрите мне в рот!
А эти? Эти сегодня покатаются, завтра уйдут. Я тут королева!
Прошло несколько лет, спортсменка по сути завершила, а я не могу отделаться от мысли, что в тот день ее предали.
Кто расскажет о том, что произошло 7 декабря 2019?