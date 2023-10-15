Елизавета Туктамышева: «Программа Савосина попала в мое сердечко на 100 процентов. Роман, мои аплодисменты тебе»

Туктамышева похвалила Романа Савосина за исполнение произвольной программы.

Савосин занял второе место на этапе Гран-при России в Уфе.

«Это будет одна из самых моих любимых произвольных программ этого сезона. Попала в мое сердечко на все 100 процентов.

И как он ее отыгрывает классно. Молодец! Вот это, конечно, программа, вот это спортсмен. Где-то прятался артист столько лет, другого Романа сейчас наблюдаем.

Роман, мои аплодисменты тебе», – сказала Елизавета Туктамышева в своем телеграм-канале.