Елизавета Туктамышева: «Программа Савосина попала в мое сердечко на 100 процентов. Роман, мои аплодисменты тебе»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева Роман Савосин Серия Гран-при России Фигурное катание

Туктамышева похвалила Романа Савосина за исполнение произвольной программы.

Савосин занял второе место на этапе Гран-при России в Уфе.

«Это будет одна из самых моих любимых произвольных программ этого сезона. Попала в мое сердечко на все 100 процентов.

И как он ее отыгрывает классно. Молодец! Вот это, конечно, программа, вот это спортсмен. Где-то прятался артист столько лет, другого Романа сейчас наблюдаем. 

Роман, мои аплодисменты тебе», – сказала Елизавета Туктамышева в своем телеграм-канале. 

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5 комментариев

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Тайга86
Рыбак рыбака) Лизе близко по духу подобное исполнение - полный отрыв, элементы шоу, работа со зрителями и кайф от каждого движения. Да, Роман красавчик, всё правильно.
+15
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+13
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Алеся Ткаченко
Роман молодец,но вопрос к Лизе,она -то как готова к соревнованиям?Правда соревнованиями в общепринятом смысле их можно назвать с большой натяжкой но уж какие есть.
+8
-4
+4
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Maria L
Ответ Алеся Ткаченко
Роман молодец,но вопрос к Лизе,она -то как готова к соревнованиям?Правда соревнованиями в общепринятом смысле их можно назвать с большой натяжкой но уж какие есть.
скоро увидим 😃
0
0
0
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