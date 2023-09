Андрей Мозалев: «Надеюсь, я донес смысл программ. Но если у меня это плохо получилось – будут еще старты, чтобы раскрыть их в полной мере»

Андрей Мозалев надеется, что сумел донести до зрителей смысл своих программ.

выступил на контрольных прокатах сборной России.

В короткой программе фигурист катался под Apocalyptica, в произвольной – под My Body Is a Cage Питера Гэбриэла и The Room Марселя Деттмана и Бена Клока.

«Надеюсь, я донес смысл своих программ. Но если у меня это плохо получилось, то у меня еще будут старты, чтобы в полной мере раскрыть программы и их смысл», – написал Мозалев в соцсети.

Контрольные прокаты в фигурке: как это было? Новые образы Валиевой, оговорки Загитовой и все премьеры сборной России