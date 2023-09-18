Андрей Мозалев: «Надеюсь, я донес смысл программ. Но если у меня это плохо получилось – будут еще старты, чтобы раскрыть их в полной мере»

Теги сборная России мужское катание контрольные прокаты Андрей Мозалев Фигурное катание

Андрей Мозалев надеется, что сумел донести до зрителей смысл своих программ.

Мозалев выступил на контрольных прокатах сборной России. 

В короткой программе фигурист катался под Apocalyptica, в произвольной – под My Body Is a Cage Питера Гэбриэла и The Room Марселя Деттмана и Бена Клока. 

«Надеюсь, я донес смысл своих программ. Но если у меня это плохо получилось, то у меня еще будут старты, чтобы в полной мере раскрыть программы и их смысл», – написал Мозалев в соцсети. 

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10 комментариев

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Ирина С
Я бы с бОльшим удовольствием наслаждалась прекрасным катанием и уверенными прыжками, чем разбиралась в философских вывертах сознания. Уверена, я в своём желании не одинока. Может стоит об этом подумать, Андрей?
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Aelinn
Прыжки бы чисто. А смысл мы уж как-нибудь поймем.
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Таня Крючкова
Мне костюм не понравился. Он его утяжеляет, придавливает.
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umma
Мне прошлогодние программы нравились больше ... эти программы я не поняла пока или это потому что были срывы или не знаю...Вообще конечно Андрей прекрасный фигурист ,талант и многое чего но нужно катать стабильно..каждый раз его прокат смотришь как на иголках 😬 упадёт или нет ...Стабильности не хватает конечно.Удачи ему и чистых прокатов!!
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elenaa
Ответ Ирина С
Я бы с бОльшим удовольствием наслаждалась прекрасным катанием и уверенными прыжками, чем разбиралась в философских вывертах сознания. Уверена, я в своём желании не одинока. Может стоит об этом подумать, Андрей?
У него так, для него это важно, и по этому мы знаем и отличаем его катание, конечно хорошо бы прыжки поуверенне и чище, но нсли для него важна эта часть программы пусть, это его, у кого то наоборот он не заморачиваеться прыжки и все, у кого то золотая середина, но мы же все разные и фигуристы все разные....
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Лиза Михайлова
Ответ Таня Крючкова
Мне костюм не понравился. Он его утяжеляет, придавливает.
Кстати, второй костюм - синий гораздо лучше. Я сначала не поняла в чём прикол, пока он сам не сказал. Синий сидит вполне себе ладненько, и смотрится неплохо, а вот первый да.... Забавно, да? Небольшие нюансы, а как меняется ситуация. Известно же, что светлый делает человека визуально шире.
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Анаис_Анаис
Андрюша, с программами у вашей команды всегда было всё хорошо. Но надо подсушиться и прыгать уверенней.
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Маргарита В Сафронова
пойду Андрюшу смотреть. что-то я мальчиков пропустила.
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Vilnus
КП мне как-то не зашла. Возможно его срывы помешали восприятию. И музыку не восприняла, и костюм был тяжеловат. А вот ПП прям очень хорошо. Всё же чистый прокат придаёт уверенности и куражу
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