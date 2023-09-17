Аделия Петросян: «Для меня прокаты прошли 50 на 50. Не полностью выложилась по эмоциям и прыжки пока подводят»

Аделия Петросян считает, что могла выступить лучше на контрольных прокатах.

Сегодня фигуристка выступила с произвольной программой, зайдя на два четверных флипа – на первом прыжке она допустила касание, на втором упала.

«Для меня прокаты прошли 50 на 50. Не полностью выложилась по эмоциям и прыжки пока подводят. Думаю, все дело в том, что форма пока не совершенная из-за начала сезона.

Мне не страшно прыгать четверные. Я считаю, что обязана держать планку, которую поставила в прошлом сезоне. Надеюсь, смогу войти в сезон и показывать результаты», – сказала Петросян.

В прошлом сезоне Петросян выиграла финал Гран-при России.