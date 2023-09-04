Предварительное заседание по иску Филиппа Шветского к журналисту Хайо Зеппельту назначено на 28 сентября

Теги допинг Олимпиада-2022 Этери Тутберидзе Хайо Зеппельт Филипп Шветский Камила Валиева Фигурное катание

Предварительное заседание по иску Шветского к Зеппельту пройдет 28 сентября.

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации был принят к производству 27 июля, 10 августа была проведена беседа. Заседание пройдет в Никулинском районном суде Москвы. 

В олимпийском сезоне врач Филипп Шветский работал с группой Этери Тутберидзе, где тренируется Камила Валиева. Во время Игр-2022 в Пекине стало известно, что фигуристка сдала положительную допинг-пробу на декабрьском чемпионате России.

Хайо Зеппельт – немецкий журналист, автор документальных фильмов о допинге в российском спорте. 

11 февраля 2022 года на телеканале ARD вышло интервью, где Зеппельт комментировал ситуацию с положительной пробой Валиевой и указывал на возможную причастность Шветского. 

«Зеппельт преднамеренно интерпретировал факты с целью обмана общественного мнения, сделал акцент на мне как виновнике организации распространения допинга среди российских спортсменов.

Как результат, своей лживой информацией он запутал следствие в отношении положительных допинг-проб и создал негативное общественное мнение в отношении меня», – заявлял врач в июле этого года. 

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7 комментариев

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encaro_one
>, своей лживой информацией он запутал следствие

Какое еще следствие? Уголовное дело в отношении употреблении допинга Валиевой есть?
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Александр Скворцов
Ну если в Никулинский суде будет рассмматиаатся иск Шветского к Зеппельту, то однозначно иск Шветского будет удовлетворён и будет иметь законную силу в пределах России.
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Shtirly
Скажите, а когда Зеппельт подаст иск на Шветского, Шветский поедет в Германию, чтобы участвовать в суде?
+4
0
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Железная Леди
А как тут что-то можно доказать? я не я и лошадь не моя. и точка.
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Татьяна Вересова
Цирк с конями..
+2
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Viks
Шапито. Иски положено подавать по месту жительства ответчика, если хочешь что-то выиграть. Зеппельт находится вне юрисдикции российского суда.
+1
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