Предварительное заседание по иску Филиппа Шветского к журналисту Хайо Зеппельту назначено на 28 сентября

Предварительное заседание по иску Шветского к Зеппельту пройдет 28 сентября.

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации был принят к производству 27 июля, 10 августа была проведена беседа. Заседание пройдет в Никулинском районном суде Москвы.

В олимпийском сезоне врач работал с группой Этери Тутберидзе, где тренируется . Во время Игр-2022 в Пекине стало известно, что фигуристка сдала положительную допинг-пробу на декабрьском чемпионате России.

Хайо Зеппельт – немецкий журналист, автор документальных фильмов о допинге в российском спорте.

11 февраля 2022 года на телеканале ARD вышло интервью, где Зеппельт комментировал ситуацию с положительной пробой Валиевой и указывал на возможную причастность Шветского.

«Зеппельт преднамеренно интерпретировал факты с целью обмана общественного мнения, сделал акцент на мне как виновнике организации распространения допинга среди российских спортсменов.

Как результат, своей лживой информацией он запутал следствие в отношении положительных допинг-проб и создал негативное общественное мнение в отношении меня», – заявлял врач в июле этого года.

Бывший врач Валиевой подал иск на Хайо Зеппельта в московский суд. За что?

Почему все сепарировались от дела Валиевой? Никто не чувствует вину?