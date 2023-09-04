Предварительное заседание по иску Филиппа Шветского к журналисту Хайо Зеппельту назначено на 28 сентября
Предварительное заседание по иску Шветского к Зеппельту пройдет 28 сентября.
Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации был принят к производству 27 июля, 10 августа была проведена беседа. Заседание пройдет в Никулинском районном суде Москвы.
В олимпийском сезоне врач Филипп Шветский работал с группой Этери Тутберидзе, где тренируется Камила Валиева. Во время Игр-2022 в Пекине стало известно, что фигуристка сдала положительную допинг-пробу на декабрьском чемпионате России.
Хайо Зеппельт – немецкий журналист, автор документальных фильмов о допинге в российском спорте.
11 февраля 2022 года на телеканале ARD вышло интервью, где Зеппельт комментировал ситуацию с положительной пробой Валиевой и указывал на возможную причастность Шветского.
«Зеппельт преднамеренно интерпретировал факты с целью обмана общественного мнения, сделал акцент на мне как виновнике организации распространения допинга среди российских спортсменов.
Как результат, своей лживой информацией он запутал следствие в отношении положительных допинг-проб и создал негативное общественное мнение в отношении меня», – заявлял врач в июле этого года.
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