«Самое необычное, что я поставил в этом сезоне. Это что-то новое для фигурного катания». Хореограф Федорченко о короткой программе Рубцовой

«Еще поработал с Любой Рубцовой. Короткая – максимально не образ Любы, она такое не катала. Пожалуй, это самое необычное, что я поставил в этом сезоне. Когда скинул Юлии Ивановне (Лавренчук) послушать, она сначала, мне кажется, немного офигела. Как это вообще на Любе будет выглядеть? Но потом согласилась попробовать.

Сначала попробовали сделать вторую часть, потому что там, где дорожка шагов, это такой очень-очень танцевальный стилечек. Хотели просто посмотреть, как это на Любе будет смотреться, и в итоге выглядело неплохо даже на начальном этапе, когда ничего не отработано.

В итоге поставили целиком, и смотрится теперь очень круто, максимально танцевально и задорно, весело, очень по-новому для Любы, такой рэпчик. Эта постановка – что-то новое для фигурного катания в целом и большой эксперимент для нас обоих. Редко берут что-то очень драйвовое, танцевальное. Принято считать, что это не фигурнокатательная музыка», – рассказал хореограф Артем Федорченко.

Рубцовой 14 лет. В прошлом сезоне она заняла шестое место на юниорском первенстве России.