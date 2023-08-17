«Самое необычное, что я поставил в этом сезоне. Это что-то новое для фигурного катания». Хореограф Федорченко о короткой программе Рубцовой

Теги сборная России женское катание Любовь Рубцова Артем Федорченко Юлия Лавренчук Фигурное катание

«Еще поработал с Любой Рубцовой. Короткая – максимально не образ Любы, она такое не катала. Пожалуй, это самое необычное, что я поставил в этом сезоне. Когда скинул Юлии Ивановне (Лавренчук) послушать, она сначала, мне кажется, немного офигела. Как это вообще на Любе будет выглядеть? Но потом согласилась попробовать.

Сначала попробовали сделать вторую часть, потому что там, где дорожка шагов, это такой очень-очень танцевальный стилечек. Хотели просто посмотреть, как это на Любе будет смотреться, и в итоге выглядело неплохо даже на начальном этапе, когда ничего не отработано.

В итоге поставили целиком, и смотрится теперь очень круто, максимально танцевально и задорно, весело, очень по-новому для Любы, такой рэпчик. Эта постановка – что-то новое для фигурного катания в целом и большой эксперимент для нас обоих. Редко берут что-то очень драйвовое, танцевальное. Принято считать, что это не фигурнокатательная музыка», – рассказал хореограф Артем Федорченко.

Рубцовой 14 лет. В прошлом сезоне она заняла шестое место на юниорском первенстве России.

7 комментариев

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Елена Спирина
Артем очень красивые номера и себе ставит. Надеюсь и сейчас будет что-то необычное
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Lana Kazakova
Фигурное катание под рэпчик у одиночницы😁 Необычненько, будет интересно посмотреть. Не нудли, уже хорошо
+7
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Allairina
Ммм, у Любы рэпчик? Необычно. Отлично, что сделали что-то свежее и новое! Это радует. Посмотрим, что получилось, интересно!
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Аленка_76
Рэп, это необычно) Очень интересно посмотреть все постановки Артёма!
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Jessi
Рубцова будет?
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Док Аксель
Посмотрим какое КП Артём поставил Рубцовой. В плане выбора музыки уже необычно и как оно будет сочетаться с прокатом проги пока трудно представить.
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Olga Krayz
Артём сам очень хорошо танцует. Посмотрим на рэп на льду.
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