Татьяна Тарасова: «У Косторной и Куницы хорошие перспективы, они молодые, только начинают. Будет сезон – посмотрим, что у них получится»
Татьяна Тарасова считает, что у пары Косторная – Куница хорошие перспективы.
Алена Косторная и Георгий Куница выступают в парном катании. 12 августа фигуристы поженились.
«Они только начали кататься вместе, ничего не должно помешать им. У них еще хорошие перспективы, они молодые, только начинают, тренируются.
Будет сезон – посмотрим, что у них получится», – сказала заслуженный тренер СССР.
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Куница,конечно,не для того на ней женился,чтобы просто попозориться сезон-два и уйти в небытие.