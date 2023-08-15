Татьяна Тарасова: «У Косторной и Куницы хорошие перспективы, они молодые, только начинают. Будет сезон – посмотрим, что у них получится»

Теги Татьяна Тарасова сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что у пары Косторная – Куница хорошие перспективы.

Алена Косторная и Георгий Куница выступают в парном катании. 12 августа фигуристы поженились. 

«Они только начали кататься вместе, ничего не должно помешать им. У них еще хорошие перспективы, они молодые, только начинают, тренируются.

Будет сезон – посмотрим, что у них получится», – сказала заслуженный тренер СССР. 

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2 комментария

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REA-13
У спортивных пар карьера подлиннее, чем у одиночников (и особенно одиночниц), так что я как и Тарасова верю в этот дуэт. Может олимпийскими чемпионами они и не станут, но вполне могут со временем пробиться в российский топ.
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22somebody22
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Надеюсь,она хоть краем глаза видела их трени...А помешать им может банальная лень.У Косторки так,вообще,терпения нет,ни одно дело до конца не доводит.
Куница,конечно,не для того на ней женился,чтобы просто попозориться сезон-два и уйти в небытие.
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