Николай Морошкин: «У Гуменника в последние годы много классических образов, они хорошо идут. Но мы хотим расти, поэтому взялись показать его с новой стороны»
Хореограф Николай Морошкин рассказал о сильных сторонах Петра Гуменника как фигуриста.
– Расскажите про Петра Гуменника, его замечательные линии. Думаю, работать с ним над скольжением – одно удовольствие.
– Начну с одной истории. Пару дней назад к нам на тренировку приходил судья и задал мне хороший вопрос: «Когда ты ставишь шаги и хореографию, это выглядит очень круто. Но почему-то, когда спортсмены стараются повторить, это выглядит не совсем так. А есть ли в твоей работе ученики, исполняющие лучше, чем ты?»
Я назвал двух человек – Петю Гуменника и Колю Угожаева. Они многие вещи сразу воплощают в жизнь более талантливо, чем я.
Действительно, многие подмечают у Пети красоту его линий, нежность. Но я вижу в нем силу: он многое делает очень пластично и сильно. У него огромная палитра характера движений – от классики до динамичных ритмов.
Например, Пете нравится группа Rammstein. В прошлом году мы сделали показательный номер под их музыку. Видели, наверное?
– Да, конечно. Но я Петра больше воспринимаю в образах под классическую музыку.
– Тогда мне интересно, как вы оцените его в короткой программе грядущего сезона! Петя с детства хорошо воспитан экзерсисом, впитал чувство позы и жестов. И все это помножено на талант, которым фигурист обладает от природы. Ведь чувство позы трудно воспитать.
Петр умный, музыкальный, интеллектуальный, и благодаря этому он очень разносторонен на льду. Голова у спортсмена должна хорошо работать!
У Петра в последние годы много классических образов, и они хорошо идут. Но мы хотим расти, поэтому в новом сезоне взялись показать его с абсолютно новой стороны.
– Произвольную программу поставила команда Этери Тутберидзе. Как, на ваш взгляд, получилось?
– Я еще не видел. Но, зная способности Пети и опыт в постановках программ высокого уровня Даниила Глейхенгауза, уверен, что программа получится качественной. В любом случае мы будем с ней работать и имеем право что-то в ней корректировать или совершенствовать, – сказал Морошкин.
Надеюсь, сотрудничество с Глейхом добавит новые нотки в постановку произвольной программы.
В классике он безусловно очень хорош!
Удачи Петру в новом сезоне!
Программы Глейзенгауза надо совершенствовать?!!!