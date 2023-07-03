Николай Морошкин: «У Гуменника в последние годы много классических образов, они хорошо идут. Но мы хотим расти, поэтому взялись показать его с новой стороны»

Теги сборная России мужское катание Этери Тутберидзе Николай Морошкин Петр Гуменник Даниил Глейхенгауз Фигурное катание

Хореограф Николай Морошкин рассказал о сильных сторонах Петра Гуменника как фигуриста.

– Расскажите про Петра Гуменника, его замечательные линии. Думаю, работать с ним над скольжением – одно удовольствие.

– Начну с одной истории. Пару дней назад к нам на тренировку приходил судья и задал мне хороший вопрос: «Когда ты ставишь шаги и хореографию, это выглядит очень круто. Но почему-то, когда спортсмены стараются повторить, это выглядит не совсем так. А есть ли в твоей работе ученики, исполняющие лучше, чем ты?»

Я назвал двух человек – Петю Гуменника и Колю Угожаева. Они многие вещи сразу воплощают в жизнь более талантливо, чем я.

Действительно, многие подмечают у Пети красоту его линий, нежность. Но я вижу в нем силу: он многое делает очень пластично и сильно. У него огромная палитра характера движений – от классики до динамичных ритмов.

Например, Пете нравится группа Rammstein. В прошлом году мы сделали показательный номер под их музыку. Видели, наверное?

– Да, конечно. Но я Петра больше воспринимаю в образах под классическую музыку.

– Тогда мне интересно, как вы оцените его в короткой программе грядущего сезона! Петя с детства хорошо воспитан экзерсисом, впитал чувство позы и жестов. И все это помножено на талант, которым фигурист обладает от природы. Ведь чувство позы трудно воспитать.

Петр умный, музыкальный, интеллектуальный, и благодаря этому он очень разносторонен на льду. Голова у спортсмена должна хорошо работать!

У Петра в последние годы много классических образов, и они хорошо идут. Но мы хотим расти, поэтому в новом сезоне взялись показать его с абсолютно новой стороны.

– Произвольную программу поставила команда Этери Тутберидзе. Как, на ваш взгляд, получилось?

– Я еще не видел. Но, зная способности Пети и опыт в постановках программ высокого уровня Даниила Глейхенгауза, уверен, что программа получится качественной. В любом случае мы будем с ней работать и имеем право что-то в ней корректировать или совершенствовать, – сказал Морошкин. 

9 комментариев

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Katerina Sunny
Мне нравится, когда фигуристы не боятся пробовать новое, даже прекрасно зная, что в каких-то программах они могут выглядеть более выигрышно.
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Olga.t
Очень хочется увидеть новые программы Петруччио в другом стиле, драйвовые.

Надеюсь, сотрудничество с Глейхом добавит новые нотки в постановку произвольной программы.
В классике он безусловно очень хорош!
Удачи Петру в новом сезоне!
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Лена Диор
Летом все говорят что это совсем другое, а потом ничего нового
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Додик Аксель
Посмотрим, что в итоге получится. Программы ставили два разных ТШ. В КП отошли от классики и будет что-то современное и ритмичное, как я понял. Удачи Пете и успеха !
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Elena Savanuk
Ответ Додик Аксель
Посмотрим, что в итоге получится. Программы ставили два разных ТШ. В КП отошли от классики и будет что-то современное и ритмичное, как я понял. Удачи Пете и успеха !
Будет на что посмотреть в новых постановках, несомненно !
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Галина Александрова
"... имеем право что-то в ней корректировать или совершенствовать, – сказал Морошкин".
Программы Глейзенгауза надо совершенствовать?!!!
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Mariaku
Приятно, что и Николая Угожаева вспомнили, тоже топовый фигурист готов к соревнованиям по взрослым, с красивым квадлутцем и выразительной подачей программ. Про то, что Петя мультиталант и по потенциалу может обойти, например, моего любимого Джуни из Южной Кореи, известно.
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