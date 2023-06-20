Худайбердиева о словах про проводников и коучей: «Друзья, неужели вы не прочухали, какого уровня стеб это был»

Теги сборная России танцы на льду фото психология соцсети Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Фигуристка Елизавета Худайбердиева объяснила свои слова про проводников и коучей.

В январе Худайбердиева, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети, написала: «Если мозг генерирует, что: а) вы можете не любить себя, б) мужчина – ваша собственность и может вам принадлежать. Попробуйте проработать этот кейс со своим проводником или коучем».

– Можно поподробнее про работу с коучем/психологом?

– Друзья, неужели вы не прочухали, какого уровня стеб это был.

Коучей и людей, кто пользуется их услугами, не осуждаю. Если что. Просто не мое, и в той сториз четко прослеживалась шутка, – написала Худайбердиева.

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7 комментариев

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REA-13
Юмористка какая. Еще там про "токсичность и абьюзивность" было, тоже наверное в шутку такую "терминологию" использует.
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Eclair77
Лиза послушала свежий Чистый хвост )))
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Kareglazaya
Это могло бы быть шуткой, если бы не: 1) дальнейшие рассуждения про абьюзеров и т.д. 2) нездоровая худоба Лизы и не самое стабильное психологическое состояние.
Так что вряд ли кто-то поверит, что это стёб...
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Алексей Токарев
Набор слов. Даже не хочу узнавать кто такие "коучи".
+5
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varick
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и что?

у спортсру совсем все плохо с виральными менеджерами.
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ах вот оно че.. Здорово она нас тогда развела!)
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Адриана
"Прочухали" это как?
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