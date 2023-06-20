Худайбердиева о словах про проводников и коучей: «Друзья, неужели вы не прочухали, какого уровня стеб это был»

Фигуристка Елизавета Худайбердиева объяснила свои слова про проводников и коучей.

В январе Худайбердиева, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети, написала: «Если мозг генерирует, что: а) вы можете не любить себя, б) мужчина – ваша собственность и может вам принадлежать. Попробуйте проработать этот кейс со своим проводником или коучем».

– Можно поподробнее про работу с коучем/психологом?

– Друзья, неужели вы не прочухали, какого уровня стеб это был.

Коучей и людей, кто пользуется их услугами, не осуждаю. Если что. Просто не мое, и в той сториз четко прослеживалась шутка, – написала .