Елизавета Худайбердиева: «Мыслей закончить нет. Я очень переосмыслила себя на льду, и в какой-то степени моя любовь к катанию переродилась»

Теги сборная России танцы на льду Егор Базин Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Фигуристка Елизавета Худайбердиева заявила, что «переосмыслила себя на льду».

Худайбердиева выступает в танцах на льду с Егором Базиным. В минувшем сезоне они выиграли чемпионат России.

– Были ли у тебя такие моменты, когда хотелось все бросить?

– На самом деле, таких мыслей не было никогда, даже в самые сложные моменты (олимпийский сезон). Просто было тяжело, что постоянно готовишься к турниру, а его отменяют/не пускают.

Поэтому, когда вы спрашиваете «а откуда брать мотивацию», не знаю, честно. Мотивация кататься дальше? Да она не нужна. Сложно, конечно, но мы так любим дело, которым занимаемся, что мыслей закончить нет. Пока здоровье позволяет, мы на льду.

Мы вышли после отпуска на лед и первую тренировку были вдвоем на льду. И это такой кайф. Когда ты выходишь, в одиночестве, в тишине, есть только ты и лед. Когда эхом разносится звук, как лезвие разрезает лед, и ты полной грудью вдыхаешь эти родные 12 градусов тепла, через каждую клеточку тела пропускаешь движения.

Я очень переосмыслила себя на льду в последнее время, и в какой-то степени моя любовь к катанию переродилась, – ответила Худайбердиева.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий