Распалась китайская спортивная пара Пэн Чэн и Цзинь Ян.

Об этом сообщает издание Beijing Daily.

Фигуристы катались вместе последние семь лет. Они дважды занимали вторые места в финалах Гран-при (2018, 2019), трижды были призерами чемпионатов четырех континетов (2016, 2019, 2020), а также становились четвертыми на ЧМ-2019.

Теперь Пэн Чен будет выступать в дуэте с Ван Лэем, в то время как Цзинь Ян продолжает поиск новой партнерши.