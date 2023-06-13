Распалась китайская спортивная пара Пэн Чэн и Цзинь Ян

Теги сборная Китая пары Ван Лэй Ян Цзинь Чэн Пэн Фигурное катание

Распалась китайская спортивная пара Пэн Чэн и Цзинь Ян.

Об этом сообщает издание Beijing Daily.

Фигуристы катались вместе последние семь лет. Они дважды занимали вторые места в финалах Гран-при (2018, 2019), трижды были призерами чемпионатов четырех континетов (2016, 2019, 2020), а также становились четвертыми на ЧМ-2019.

Теперь Пэн Чен будет выступать в дуэте с Ван Лэем, в то время как Цзинь Ян продолжает поиск новой партнерши.

 

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александра Волкова
во дела. есть там у китайцев достойная смена? две топовые пары закончили
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg152762
Вот это неожиданность! Мощная пара была. Чего-то разбежались!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AllaS
Удивительно, что такая хорошая пара распалась . В Китае все под контролем . Тренировки фигуристов на постоянной основе, как сборы наших летом. Там не забалуешь , значит должна быть причина серьёзная.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
galik55
классная пара была. Цзынь Яну найти хорошую партнершу.
Пеночке удачи
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алеся Ткаченко
Очень жаль
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Жаль, что такие спортивные пары распадаются, но таковы реалии в дуэтах, где могут быть разные причины. Удачи им с новыми партнёрами.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий