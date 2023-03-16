Камила Валиева: «Кто главный конкурент на турнире шоу-программ? Есть люди, за которыми хочется стремиться – Медведева, Загитова. А именно конкурент – только я сама»

Фигуристка Камила Валиева рассказала о турнире шоу-программ.

Турнир «Русский вызов» пройдет в Москве 18 марта.

– Про что это будет? Например, Александр Жулин сказал, что это больше про дружбу, обаяние, атмосферу, а не про соревнования, прыжки.

– Да, это в меньшей степени соревнования. Мы показываем новые программы, которые еще не показывали, и там у нас будут разные спецэффекты и кто что придумает.

– Без чего номер – не номер для вас? Есть какие-то уже свои фишки?

– Без хореографии, без артистизма, какого-то проживания номера. Без этого уже никто не смотрит, ха-ха.

– Может, какие-то костюмы будут необычные? Вчера, например, Женя Медведева рассказала, что спросила у интернета: «Хочу к этой музыке вот такой костюм», и искусственный интеллект навел ее на правильную мысль. У вас было что-то подобное?

– Нет, мы обсуждали костюмы вместе с портнихой, с Этери Георгиевной, она вставляла свои детали, которые хочет увидеть.

– Вы для себя считаете кого-то самым главным конкурентом?

– Не то что конкурент... Есть люди, за которыми хочется посмотреть, старшие. За Евгенией Медведевой, , многими фигуристами.

Какие-то фишечки хочется посмотреть, которые они делают, и за ними стремиться еще больше. А именно конкурент – только я сама, – сказала Валиева в программе «Доброе утро» на канале.

Необыкновенный турнир фигуристов захватит эфир Первого канала на 4 (!) часа. Что о нем известно?

Чем удивляли фигуристы до шоу-турнира: Загитова в кожаных брюках, аниме-Медведева и Коляда в роли Бабы-Яги