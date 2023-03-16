Камила Валиева: «Кто главный конкурент на турнире шоу-программ? Есть люди, за которыми хочется стремиться – Медведева, Загитова. А именно конкурент – только я сама»

Теги сборная России Первый канал Евгения Медведева Алина Загитова Камила Валиева Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева рассказала о турнире шоу-программ.

Турнир «Русский вызов» пройдет в Москве 18 марта. 

– Про что это будет? Например, Александр Жулин сказал, что это больше про дружбу, обаяние, атмосферу, а не про соревнования, прыжки.

– Да, это в меньшей степени соревнования. Мы показываем новые программы, которые еще не показывали, и там у нас будут разные спецэффекты и кто что придумает. 

– Без чего номер – не номер для вас? Есть какие-то уже свои фишки?

 Без хореографии, без артистизма, какого-то проживания номера. Без этого уже никто не смотрит, ха-ха.

– Может, какие-то костюмы будут необычные? Вчера, например, Женя Медведева рассказала, что спросила у интернета: «Хочу к этой музыке вот такой костюм», и искусственный интеллект навел ее на правильную мысль. У вас было что-то подобное?

– Нет, мы обсуждали костюмы вместе с портнихой, с Этери Георгиевной, она вставляла свои детали, которые хочет увидеть.

– Вы для себя считаете кого-то самым главным конкурентом? 

– Не то что конкурент... Есть люди, за которыми хочется посмотреть, старшие. За Евгенией Медведевой, Алиной Загитовой, многими фигуристами.

Какие-то фишечки хочется посмотреть, которые они делают, и за ними стремиться еще больше. А именно конкурент – только я сама, – сказала Валиева в программе «Доброе утро» на Первом канале.

Необыкновенный турнир фигуристов захватит эфир Первого канала на 4 (!) часа. Что о нем известно?

Чем удивляли фигуристы до шоу-турнира: Загитова в кожаных брюках, аниме-Медведева и Коляда в роли Бабы-Яги  

 

20 комментариев

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Зоя Кудряшова
Ответ Ridl
Спасибо большое хейтерам за то, что называет Камилу космосом🥰 Камила олицетворение космоса
Значит пустоты и черных дыр.
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Sat397
Ответ Маргарита Михайловна
Всё верно, Валиевой надо тянуться только за Бабасян. У них очень много общего. Обе проиграли олимпиаду. До Алины всё равно им никогда не дотянуться.
Только дыши)))
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Ridl
Ответ Маргарита Михайловна
Всё верно, Валиевой надо тянуться только за Бабасян. У них очень много общего. Обе проиграли олимпиаду. До Алины всё равно им никогда не дотянуться.
Только дыши
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Syndycate
Ответ Зоя Кудряшова
А что не Липницкая, Сотникова, Трусова? Где чистый хвост?
А они разве участвуют на шоу турнире?
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Алексей Токарев
Фанаты закончивших, опять воюют в комментариях. Загитова и Медведева это уже давно светские львицы а не фигуристки или спортсменки.
+4
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Ridl
Ответ Toba Door
На что равняться у Алины, беканию, Женя хоть и притвоощица, делает вид что она очень общительная, а алина в последнее время только со своими губами и общается
Женя не притворщица. Она не завистливая просто. Живёт своей жизнью. Женя общительный и добрый человек
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Маргарита Михайловна
Ответ Ridl
Если Камила будет тянуться за Алиной, то далеко она не пойдёт🤣
Всё верно, Валиевой надо тянуться только за Бабасян. У них очень много общего. Обе проиграли олимпиаду. До Алины всё равно им никогда не дотянуться.
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Sat397
Ответ letochka
Комментарий удален модератором
Вы как будто вчера родились и не знаете, у кого самые токсичные болельщики, которые стенды с Шисейдо выносили от злости. А уж то как ведет себя персонаж сергей сон, и какое вранье он распространяет, это вообще за гранью.
+2
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Регина Артёмова
Хорошо , что девочка так уважительно относится к страшим товарищем . И болеет за свою группу.
+5
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Девочка с севера
Ответ Toba Door
На что равняться у Алины, беканию, Женя хоть и притвоощица, делает вид что она очень общительная, а алина в последнее время только со своими губами и общается
Класс!!! 👍🤣🤣🤣
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Зоя Кудряшова
А что не Липницкая, Сотникова, Трусова? Где чистый хвост?
+1
-5
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letochka
Ответ Sat397
Если Женю не назвать примером, её фанаты Камиилу на атомы разберут, а ещё и подсыпят чего. Камила не глупая, чтобы лишнюю волну хейта на себя вызывать.
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Ridl
Ответ Маргарита Михайловна
Комментарий удален модератором
Если Камила будет тянуться за Алиной, то далеко она не пойдёт🤣
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Ridl
То чувство когда какое-то шоу ждёшь больше чем соревы🥲
Очень пусто на душе после фгп. Хочется побыстрее увидеть Камилу. Не представляю фк без неё❤
+11
-4
+7
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Sat397
Ответ Залина Малина
Раньше в качестве примера всегда называла только Алину. После внезапно возникшей во время Олимпиады дружбы с Женей стала и её называть
Забыли ещё добавить, что Алина на ОИ поддержала Анну, а не Камилу, хотя Камила всегда Алину называла кумиром.
+8
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Ridl
Ответ askarik1992
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Спасибо большое хейтерам за то, что называет Камилу космосом🥰
Камила олицетворение космоса
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Евгения Гринева
Ответ askarik1992
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А кого надо было? Вчера приглашали Медведеву и Кондратюка
+4
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Sat397
Ответ Залина Малина
Раньше в качестве примера всегда называла только Алину. После внезапно возникшей во время Олимпиады дружбы с Женей стала и её называть
Если Женю не назвать примером, её фанаты Камиилу на атомы разберут, а ещё и подсыпят чего. Камила не глупая, чтобы лишнюю волну хейта на себя вызывать.
+6
-6
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Маргарита Михайловна
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Toba Door
Ответ Залина Малина
Раньше в качестве примера всегда называла только Алину. После внезапно возникшей во время Олимпиады дружбы с Женей стала и её называть
На что равняться у Алины, беканию, Женя хоть и притвоощица, делает вид что она очень общительная, а алина в последнее время только со своими губами и общается
+8
-11
-3
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Charliz
Ответ Залина Малина
Раньше в качестве примера всегда называла только Алину. После внезапно возникшей во время Олимпиады дружбы с Женей стала и её называть
Девушки в одном магазине вещи покупают, мамы дружат вроде.
+3
0
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Залина Малина
Раньше в качестве примера всегда называла только Алину. После внезапно возникшей во время Олимпиады дружбы с Женей стала и её называть
+7
-9
-2
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askarik1992
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