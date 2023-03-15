Камила Валиева примет участие в молодежном фестивале «Муус Устар» в Якутии

примет участие в фестивале «Муус Устар» в Якутии.

«Привет, друзья! Совсем скоро пройдет фестиваль «Муус Устар», и я рада стать его частью!⛸️

Совсем скоро увидимся в Якутске! До встречи!» – написала фигуристка в соцсети.

«Муус Устар» – ежегодный молодежный фестиваль талантов. Он пройдет 25-26 марта.