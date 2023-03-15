Камила Валиева примет участие в молодежном фестивале «Муус Устар» в Якутии

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева примет участие в фестивале «Муус Устар» в Якутии. 

«Привет, друзья! Совсем скоро пройдет фестиваль «Муус Устар», и я рада стать его частью!⛸️

Совсем скоро увидимся в Якутске! До встречи!» – написала фигуристка в соцсети. 

«Муус Устар» – ежегодный молодежный фестиваль талантов. Он пройдет 25-26 марта. 

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12 комментариев

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Н.Ф.
В переводе на русский фестиваль называется "Апрель".
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Irina Kistler
Докатилась!)
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Надумочка
Ответ asusp527
Ни стыда ни совести. Переход на личности- верный признак недостатка аргументов.
Сказал человек, который пишет гадости, но ничего не может ответить по существу). То, что лежать на диване и плакать - не продуктивно, еще и нужно аргументировать?)))
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askarik1992
Заги тоже на нем каталась
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Lapo Elkann
Ответ asusp527
А эта всё развлекается...
Вы тоже можете не страдать больше, даже ВаДА вас кинула. Сказали еще год минимум вердикта не будет.
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asusp527
Валиевой должны дисквалификацию и давно.
А хамство фанатов не украшает допинговую принцессу.
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Syndycate
Ответ Надумочка
Она весь сезон выступала на соревнованиях, училась в школе и жила нормальной жизнью 16летней. Вам что нужно от человека? Все бросить, закрыться в комнате, лежать на диване и плакать? Если это продуктивная жизненная позиция по-Вашему, то жаль Вас.
У некоторых просто подгорает, что Камила "развлекается", а не сидит плачет в комнате)
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Damir Nabi
Ответ asusp527
Ни стыда ни совести. Переход на личности- верный признак недостатка аргументов.
А где твои аргументы? чем ты не недоволен, тебе Камила что то должна? Она никому ничего не должна, а вот ей должны! Много.
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asusp527
Ответ Надумочка
Она весь сезон выступала на соревнованиях, училась в школе и жила нормальной жизнью 16летней. Вам что нужно от человека? Все бросить, закрыться в комнате, лежать на диване и плакать? Если это продуктивная жизненная позиция по-Вашему, то жаль Вас.
Ни стыда ни совести.
Переход на личности- верный признак недостатка аргументов.
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Надумочка
Ответ asusp527
А эта всё развлекается...
Она весь сезон выступала на соревнованиях, училась в школе и жила нормальной жизнью 16летней. Вам что нужно от человека? Все бросить, закрыться в комнате, лежать на диване и плакать? Если это продуктивная жизненная позиция по-Вашему, то жаль Вас.
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asusp527
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Кокич
— Будет апрель, вы уверены?
— Да, я уверен.
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