Камила Валиева примет участие в молодежном фестивале «Муус Устар» в Якутии
Камила Валиева примет участие в фестивале «Муус Устар» в Якутии.
«Привет, друзья! Совсем скоро пройдет фестиваль «Муус Устар», и я рада стать его частью!⛸️
Совсем скоро увидимся в Якутске! До встречи!» – написала фигуристка в соцсети.
«Муус Устар» – ежегодный молодежный фестиваль талантов. Он пройдет 25-26 марта.
А хамство фанатов не украшает допинговую принцессу.
Переход на личности- верный признак недостатка аргументов.
— Да, я уверен.
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