Камила Валиева выступит с показательным номером на Кубке Московского спорта 23 апреля

Фигуристка Камила Валиева выступит с показательной программой на Кубке Московского спорта.

23 апреля на малой спортивной арене «Лужники» пройдет финал соревнований.

«Очень здорово, что у меня появилась возможность выступить на Кубке Московского спорта еще раз, тем более в финале, который обещает быть грандиозным!

Показательное выступление в рамках Кубка – это одновременно и хорошая возможность отработать элементы в условиях, приближенных к соревновательным, и дополнительный стимул – ведь за моим прокатом будут наблюдать юные фигуристы, для которых я могу стать примером.

Мне удалось понаблюдать за состязанием ребят в рамках четвертого этапа, на котором я выступала. Я могу сказать, что у них действительно большое будущее», – сказала Валиева.

Финал Кубка Московского спорта по фигурному катанию – командные юношеские соревнования среди спортсменов в возрасте от 6 до 12 лет.