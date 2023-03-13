Камила Валиева выступит с показательным номером на Кубке Московского спорта 23 апреля

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Кубок Московского спорта Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева выступит с показательной программой на Кубке Московского спорта.

23 апреля на малой спортивной арене «Лужники» пройдет финал соревнований.

«Очень здорово, что у меня появилась возможность выступить на Кубке Московского спорта еще раз, тем более в финале, который обещает быть грандиозным!

Показательное выступление в рамках Кубка – это одновременно и хорошая возможность отработать элементы в условиях, приближенных к соревновательным, и дополнительный стимул – ведь за моим прокатом будут наблюдать юные фигуристы, для которых я могу стать примером.

Мне удалось понаблюдать за состязанием ребят в рамках четвертого этапа, на котором я выступала. Я могу сказать, что у них действительно большое будущее», – сказала Валиева.

Финал Кубка Московского спорта по фигурному катанию – командные юношеские соревнования среди спортсменов в возрасте от 6 до 12 лет.

4 комментария

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Competition Score
Удаляя комментарии с упоминанием слова "допинг", ничего не добьетесь. Нужно наказывать виновных, а не умалчивать, замалчивать и награждать!
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Этери горячая
Умница Камилочка. Будет интересно детям и зрителям.
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Магнетист*
Главное чтобы выступала, Камилёнок. Хоть в Среду, хоть в любой другой день недели
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Alexey Belskiy
Ребята посмотрят.Просто супер.Сами потом будут набирать за 240 баллов
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