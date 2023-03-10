Бестемьянова о возможном переходе Усачевой в танцы на льду: «Я переходила, когда мне было 17, и стала олимпийской чемпионкой. Почему же у нее не может получиться?»

считает, что Дарья Усачева может добиться успеха в танцах на льду.

Сегодня появилась информация о возможном переходе Усачевой из одиночного катания в танцы.

«Наверное, она больше не может прыгать. Я переходила в танцы, когда мне было семнадцать. Я стала олимпийской чемпионкой. Почему же у нее не может получиться, если у меня получилось?

Это разные вещи, разная физическая активность, разная координация, разные требования по артистизму. Все дисциплины – это абсолютно разный психотип людей.

При переходе ты теряешь весь уровень, все, что ты наработал в фигурном катании. Ты начинаешь с нуля. Она не боится, она смелая девчонка. Молодец!» – сказала Бестемьянова.

Дарья Усачева может перейти в танцы на льду («Р-Спорт»)