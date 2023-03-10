Бестемьянова о возможном переходе Усачевой в танцы на льду: «Я переходила, когда мне было 17, и стала олимпийской чемпионкой. Почему же у нее не может получиться?»

Теги сборная России танцы на льду женское катание Наталья Бестемьянова Дарья Усачева Фигурное катание

Наталья Бестемьянова считает, что Дарья Усачева может добиться успеха в танцах на льду.

Сегодня появилась информация о возможном переходе Усачевой из одиночного катания в танцы.

«Наверное, она больше не может прыгать. Я переходила в танцы, когда мне было семнадцать. Я стала олимпийской чемпионкой. Почему же у нее не может получиться, если у меня получилось?

Это разные вещи, разная физическая активность, разная координация, разные требования по артистизму. Все дисциплины – это абсолютно разный психотип людей.

При переходе ты теряешь весь уровень, все, что ты наработал в фигурном катании. Ты начинаешь с нуля. Она не боится, она смелая девчонка. Молодец!» – сказала Бестемьянова.

Дарья Усачева может перейти в танцы на льду («Р-Спорт»)

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Delirium
Ответ Juliajulia
Танцы на льду с тех пор сильно изменились в плане техники...
Их как раз с этого сезона сильно упростили, так что ворваться даже проще, чем еще пару сезонов назад.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Delirium
Ответ Gemma157
ахах, а сами небось свои сутки тратите на исцеление людей от онкологии и вич/спида, да на борьбу с голодом в странах третьего мира) а по теме, так понимаю, сказать нечего?
По теме я все что хотел сказать- сказал. У Даши есть уйма времени, чтобы стать хорошей танцоршей. Получится или нет- посмотрим.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gemma157
Ответ Delirium
Вам, например. Круглосуточно в комментах негатив распространяете, явно ничем полезным в жизни не заняты.
ахах, а сами небось свои сутки тратите на исцеление людей от онкологии и вич/спида, да на борьбу с голодом в странах третьего мира)
а по теме, так понимаю, сказать нечего?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Black&White
Может, изменилось то, что прошло 35 лет с тех пор? И теперь на коньки встают в 3 года, а в пару для танцев в 10-12 лет?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Delirium
Ответ Gemma157
в танцах некоторым и 20 лет мало чтобы состояться
Вам, например. Круглосуточно в комментах негатив распространяете, явно ничем полезным в жизни не заняты.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gemma157
Ответ Delirium
Усачевой 16, у нее есть лет 10 на то, чтобы состояться в танцах.
в танцах некоторым и 20 лет мало чтобы состояться
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Девочка с севера
Ответ Девочка с севера
Нет, в плане оценки.
И блата.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Девочка с севера
Ответ Juliajulia
Танцы на льду с тех пор сильно изменились в плане техники...
Нет, в плане оценки.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
missis-Zima
Ответ Delirium
Усачевой 16, у нее есть лет 10 на то, чтобы состояться в танцах.
Я-то не против) но там своя конкуренция и 10 лет никто в топе пару держать не будет.Или нужен мощный блат.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Delirium
Ответ missis-Zima
Наталья,у вас был тренер ТАТ и партнер Букин.И ваш уровень таланта. От этого много зависит.Кто будет тренировать,как Тарасова сказала, и какого найдут партнера.И сезоны на раскачку никто не даст,сейчас все быстро.
Усачевой 16, у нее есть лет 10 на то, чтобы состояться в танцах.
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Juliajulia
Танцы на льду с тех пор сильно изменились в плане техники...
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
missis-Zima
Наталья,у вас был тренер ТАТ и партнер Букин.И ваш уровень таланта. От этого много зависит.Кто будет тренировать,как Тарасова сказала, и какого найдут партнера.И сезоны на раскачку никто не даст,сейчас все быстро.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий