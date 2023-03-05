Елизавета Туктамышева чисто сделала один тройной аксель, но ошиблась на другом в Финале Гран-при России

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигуристка Елизавета Туктамышева прыгнула тройной аксель в Финале Гран-при России.

Прыжок шел в связке с двойным акселем. Однако спортсменка сделала степ-аут на другом тройном акселе.

Также в произвольной программе спортсменка исполнила тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип, двойной аксель – тройной сальхов через ойлер, тройной лутц, тройной риттбергер.

За прокат Туктамышева получила 160,52 балла и занимает второе место после выступления 11 участниц из 12.

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33 комментария

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bolelschiza
поздравляю Лизу с заслуженной бронзой👏
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REA-13
Дома, как говорится, и стены помогают ;)) Правильно тут написали - проходил бы Гран-при не в СПб, то не было бы у Лизы медали). Но обижаться все же слишком не стоит, ФК все же очень субъективный вид спорта и таким всегда и останется, несмотря на смены систем и тд.
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Nad73
зачем ей учить четверной тулуп,убиваться,если с одним трикселем - она вторая,а с двумя - первой будет!)
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Девочка с севера
Ответ Peter Varfolomeyev
Вот не зря говорят, что короткой нельзя выиграть, но можно проиграть. Этот сдвоенный 2Т в каскаде в КП в итоге стоил Лизе серебра! :(
И степ-аут сегодня. Жаль. Сама виновата. Откатала бы чисто - претензий бы не было!
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Татьяна
Ответ Тайга86
Лиза хороша и артистична, но ее прокаты не на подиум, тем более с ошибкой.
Лизе на 2ой 3А сил не хватило. А дальше что? Уж точно не подиум. За возраст... Еле отдышалась,
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Акселек давай
Ответ Mikhail Lopatin
Лиза восхищает, конечно. :) Фигуристки приходят и уходят, от иных уж и следы стерлись, а Лиза продолжает спокойно и как ни в чем не бывало -- позевывая -- штамповать медали и триксели. :) Легенда нашего женского ФК.
Научилась бы еще каскады 3x3 штамповать. Не было бы у Лизы Мишина в тренерах, не стояла бы она сегодня на подиуме.
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Биатлонная зима
Лиза показывает, что надо бороться до конца
Настоящий пример многим молодым фигуристкам⛸️👍💯
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Анастасия98.98
Ответ Peter Varfolomeyev
Вот не зря говорят, что короткой нельзя выиграть, но можно проиграть. Этот сдвоенный 2Т в каскаде в КП в итоге стоил Лизе серебра! :(
Ей и бронзы-то много
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Тайга86
Ответ Активист
Отличный прокат, и отличное завершение постолимпийского сезона - медали со всех стартов! Хотя тут должно было быть как минимум серебро.
За что???
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Whiskey cat
Не накатала на пьедестал.
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ДЮКали
Кому тут оценки Лизы покоя не дают))), вот же незадача, Лиза на роль статиста не согласна и даёт жару конвейеру Тутберидзе, сегодня был реально отличный прокат! Рождена звездой!
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spboksana
Лиза нравится, но сегодня был не самый лучший её прокат, и уж точно не на 2 место
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Mikhail Lopatin
Лиза восхищает, конечно. :) Фигуристки приходят и уходят, от иных уж и следы стерлись, а Лиза продолжает спокойно и как ни в чем не бывало -- позевывая -- штамповать медали и триксели. :)
Легенда нашего женского ФК.
+13
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Активист
Отличный прокат, и отличное завершение постолимпийского сезона - медали со всех стартов! Хотя тут должно было быть как минимум серебро.
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Жанна Авдеева
Ответ Татьяна Моисеева
Ну а у вас, в таком случае, позорный комментарий(((
Да ради Бога
Я ж не на подиуме позорюсь
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Тайга86
Лиза хороша и артистична, но ее прокаты не на подиум, тем более с ошибкой.
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snow_leopard
Какая же Лиза классная! Молодчинка! :) Поздравляю с очередной медалью)))
+13
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Татьяна Моисеева
Ответ Жанна Авдеева
Позорная медаль у Лизы
Ну а у вас, в таком случае, позорный комментарий(((
+11
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UVR
ЛИЗА безумно рада за тебя , в такой сложной борьбе отстоять любую медаль дорогого стоит. Соперницы были сильны как никогда, но моё сердце всегда с тобой.
+13
-9
+4
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delM
Нда … Проходил бы в Сочи турнир, весь пьедестал был у девочек ЭГ. Елизавету компонентами вытянули па пьедестал
+10
-7
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private dancer
Ответ Peter Varfolomeyev
Вот не зря говорят, что короткой нельзя выиграть, но можно проиграть. Этот сдвоенный 2Т в каскаде в КП в итоге стоил Лизе серебра! :(
Чтооооо ? Шутки за 100 что ли подъехали ? )))))
+9
-4
+5
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Lukeria
Ответ Peter Varfolomeyev
Вот не зря говорят, что короткой нельзя выиграть, но можно проиграть. Этот сдвоенный 2Т в каскаде в КП в итоге стоил Лизе серебра! :(
она и на бронзу-то не накатала, вернеее не находила пешком-то
+17
-12
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Жанна Авдеева
Ответ Зарег2
Да, должно было быть серебро.
😂😂😂😂должно быть серебро так не думает
+1
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private dancer
Ответ Зарег2
Да, должно было быть серебро.
ага, платина )))))))))
+6
-3
+3
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Lukeria
Ответ Маргарита В Сафронова
Лиза с медалью! Великолепно откатала. Актриса!
Пусть в театр идет,сколько ж ее тянуть-то будут
+13
-11
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