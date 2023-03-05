Елизавета Туктамышева чисто сделала один тройной аксель, но ошиблась на другом в Финале Гран-при России

Фигуристка Елизавета Туктамышева прыгнула тройной аксель в Финале Гран-при России.

Прыжок шел в связке с двойным акселем. Однако спортсменка сделала степ-аут на другом тройном акселе.

Также в произвольной программе спортсменка исполнила тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип, двойной аксель – тройной сальхов через ойлер, тройной лутц, тройной риттбергер.

За прокат Туктамышева получила 160,52 балла и занимает второе место после выступления 11 участниц из 12.