Петр Гуменник: «Будут ли сюрпризы в финале Гран-при? Да, скорее всего»

Теги сборная России мужское катание Петр Гуменник музыка Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигурист Петр Гуменник поделился впечатлениями от выступления в фортепианном дуэте.

Сегодня он вместе с Дарьей Шелаевой исполнил «Малагенью» на концерте в Санкт-Петербургской филармонии.

«Малагенью» мы играли когда-то давно, когда я еще музыкой занимался. Сейчас даже не вспомню, как давно это было – лет шесть или семь назад. Это последнее, что мы играли.

Про нее (музыку) мне сообщили в новом году, педагог Елена Анатольевна Федоровская поделилась такой идеей. Начал репетировать недели три назад. Оказалось, пальцы все помнят, легко все восстановил.

Не помешало ли это подготовке к финалу Гран-при? Все равно иногда за рояль сажусь, что-то играю. Сейчас играл и вспоминал вот это.

Будут ли сюрпризы в финале Гран-при? Да, скорее всего будут сюрпризы. Какие, не скажу», – сказал Гуменник.

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9 комментариев

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FanofKamilaValieva
Как на ЧР , так и ФГП , Петр остается моим фаворитом! Петр удачи и успехов !
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Светлана Романова
Ответ Vasily Ivanov
Гуменник ничего еще из себя не представляет . но уже разводит народ на сюрпризы....может шлепнется на всех прыжках?
Тут у нас Юдзуру Ханью в новом шоу с трансляцией на весь мир сюрпризы обещает.А тут еще некто Гуменник с сюрпризами нарисовался.
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AllaS
В этом сезоне Пётр в ударе , в топе .Сильный техконтент и красивое катание . Успеха, Удачи Петру в ФГП.
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Светлана Менова
Пётр и на льду Малагенью бы мог скатать. 😍
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Vasily Ivanov
Гуменник ничего еще из себя не представляет . но уже разводит народ на сюрпризы....может шлепнется на всех прыжках?
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ncher
Очень приятные новости! Молодец, парень!
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Блинчик
Ответ Невеста Чена
Хочется пожелать победы Петру после всей ситуации на ЧР 🤍
ЧР прошёл отлично. Оба золотые.))
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Блинчик
Петрушка наконец-то скрутит пятерной лутц! А может и жахнет пятерным квакселем. Если великий армянский коуч смог сделать победителя Скейт Америки из Винсента Чжоу, то из Гуменника подавно чемпиона всего-всего сделает.
+3
-7
-4
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Невеста Чена
Хочется пожелать победы Петру после всей ситуации на ЧР 🤍
+12
-4
+8
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