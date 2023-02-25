Петр Гуменник: «Будут ли сюрпризы в финале Гран-при? Да, скорее всего»

Фигурист Петр Гуменник поделился впечатлениями от выступления в фортепианном дуэте.

Сегодня он вместе с Дарьей Шелаевой исполнил «Малагенью» на концерте в Санкт-Петербургской филармонии.

«Малагенью» мы играли когда-то давно, когда я еще музыкой занимался. Сейчас даже не вспомню, как давно это было – лет шесть или семь назад. Это последнее, что мы играли.

Про нее (музыку) мне сообщили в новом году, педагог Елена Анатольевна Федоровская поделилась такой идеей. Начал репетировать недели три назад. Оказалось, пальцы все помнят, легко все восстановил.

Не помешало ли это подготовке к финалу Гран-при? Все равно иногда за рояль сажусь, что-то играю. Сейчас играл и вспоминал вот это.

Будут ли сюрпризы в финале ? Да, скорее всего будут сюрпризы. Какие, не скажу», – сказал Гуменник.