Екатерина Рублева: «В России устоялось понимание, что партнерша должна быть тонкой, звонкой и прозрачной. Думаю, эту позицию не вытравить ничем»

Тренер Екатерина Рублева высказалась о весе партнерш в танцах на льду.

– Вас не настораживает тот факт, что в танцах даже на самом высоком уровне начинают появляться достаточно крупные по телосложению партнерши, не испытывающие никаких комплексов по поводу собственных габаритов, и эта тенденция того и гляди затронет Россию?

– Ну это точно не про нашу страну. У нас все-таки слишком устоялось понимание, что партнерша должна быть тонкой, звонкой и прозрачной. Это четкая подсознательная позиция, которую, думаю, не вытравить ничем.

– Сами настрадались из-за этого изрядно в свое время?

– Не сказала бы. Хотя был момент, когда я с большим трудом договаривалась с собой по поводу каких-то вещей. Иван Александрович (Шефер), когда мы с ним катались, всегда был сухим, поджарым, а на мне очень быстро нарастала мышечная масса. Даже работу вне льда в связи с этим приходилось сильно ограничивать.

Помню, Александр Васильевич ( ) мне как-то сказал: « , надо бы подсушиться, иди бегать». Потом взял меня за бедро, пощупал мышцу и задумчиво так говорит: «Нет, бегать мы, пожалуй, больше не будем...»

Зато когда я закончила кататься, излишние мышцы быстро спали, и только на этом сразу ушло 4 кг.

Другой вопрос, что сейчас тренеру приходится быть в этих вопросах максимально деликатным. Не так давно мы общались на эту тему с психологом, и она сказала, что 95% тех, кто к ней обращается, – это люди с расстройством пищевого поведения.

– Своих спортсменов вы взвешиваете?

– Да, дважды в неделю, в понедельник и пятницу. Но даже если вижу цифры, которые меня не устраивают, всегда нахожу способ сказать об этом так, чтобы не унизить человека. И тем более это никогда не становится в нашей группе причиной скандала. Если с нами такая схема работала, сейчас уже она не приносит желаемого результата. Тренер должен быть для своего подопечного прежде всего партнером, – сказала Рублева.

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