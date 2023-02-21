Екатерина Рублева: «Если у меня возникают вопросы, всегда стараюсь выяснить после соревнований, чем руководствовался тот или иной арбитр»

Тренер Екатерина Рублева высказалась о судействе на первенстве России по фигурному катанию в Перми.

Ее ученики и Егор Гончаров одержали победу в танцах на льду.

– Мимо вас наверняка не прошли скандальные обсуждения судейства в одиночном катании, которые начались с подачи Евгения Плющенко. Тем, как судьи сработали в Перми в отношении ваших дуэтов, вы довольны?

– На этом чемпионате – да. Если у меня возникают те или иные вопросы, а такое, безусловно, случается, все-таки человеческий фактор в нашем виде спорта никто не отменял, всегда стараюсь выяснить после соревнований, чем руководствовался тот или иной арбитр. Задаю вопросы технической бригаде, линейным судьям, то есть пытаюсь получить какой-то фидбэк, чтобы понять, над чем работать.

– А если не согласны с услышанным мнением?

– Никогда этого не озвучиваю. Какой резон? Если я обращаюсь к человеку, то делаю это затем, чтобы услышать его мнение, а не чтобы поспорить, кто из нас прав. Это же он сидит за пультом, а не я. Значит, моя задача сделать все возможное, чтобы мои спортсмены ему понравились.

Я сама в свое время сдала экзамен на технического специалиста, время от времени сужу российские турниры и знаю, что моими оценками тоже бывают недовольны. Но это нормально, особенно в танцах. Если люди готовы идти на диалог и обращаются ко мне с какими-то вопросами, я всегда готова объяснить, почему поставила ту или иную оценку.

– Что такое сидеть за пультом с психологической точки зрения?

– Для меня это непросто. Как человек, который когда-то катался сам и знает, как больно бывает сталкиваться с несправедливым решением, я очень боюсь допустить такую несправедливость по отношению к кому бы то ни было.

– В этом плане тяжело находить общий язык с теми, кто сам не катался профессионально?

– Бывает сложно. Это при том, что сама я абсолютно нормально отношусь к критике, иногда коробят чужие формулировки. Хочется, чтобы судьи, высказывая какие-то вещи, были более деликатны по отношению к спортсменам и тренерам. Никогда не следует обесценивать чужую работу, – сказала Рублева.