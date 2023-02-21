Екатерина Рублева: «Если у меня возникают вопросы, всегда стараюсь выяснить после соревнований, чем руководствовался тот или иной арбитр»

Теги сборная России танцы на льду Екатерина Рублева чемпионат России среди юниоров судьи Анна Щербакова (танцы) Егор Гончаров Фигурное катание

Тренер Екатерина Рублева высказалась о судействе на первенстве России по фигурному катанию в Перми.

Ее ученики Анна Щербакова и Егор Гончаров одержали победу в танцах на льду.

– Мимо вас наверняка не прошли скандальные обсуждения судейства в одиночном катании, которые начались с подачи Евгения Плющенко. Тем, как судьи сработали в Перми в отношении ваших дуэтов, вы довольны?

– На этом чемпионате – да. Если у меня возникают те или иные вопросы, а такое, безусловно, случается, все-таки человеческий фактор в нашем виде спорта никто не отменял, всегда стараюсь выяснить после соревнований, чем руководствовался тот или иной арбитр. Задаю вопросы технической бригаде, линейным судьям, то есть пытаюсь получить какой-то фидбэк, чтобы понять, над чем работать.

– А если не согласны с услышанным мнением?

– Никогда этого не озвучиваю. Какой резон? Если я обращаюсь к человеку, то делаю это затем, чтобы услышать его мнение, а не чтобы поспорить, кто из нас прав. Это же он сидит за пультом, а не я. Значит, моя задача сделать все возможное, чтобы мои спортсмены ему понравились.

Я сама в свое время сдала экзамен на технического специалиста, время от времени сужу российские турниры и знаю, что моими оценками тоже бывают недовольны. Но это нормально, особенно в танцах. Если люди готовы идти на диалог и обращаются ко мне с какими-то вопросами, я всегда готова объяснить, почему поставила ту или иную оценку.

– Что такое сидеть за пультом с психологической точки зрения?

– Для меня это непросто. Как человек, который когда-то катался сам и знает, как больно бывает сталкиваться с несправедливым решением, я очень боюсь допустить такую несправедливость по отношению к кому бы то ни было.

– В этом плане тяжело находить общий язык с теми, кто сам не катался профессионально?

– Бывает сложно. Это при том, что сама я абсолютно нормально отношусь к критике, иногда коробят чужие формулировки. Хочется, чтобы судьи, высказывая какие-то вещи, были более деликатны по отношению к спортсменам и тренерам. Никогда не следует обесценивать чужую работу, – сказала Рублева.

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12 комментариев

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Спортивный лис
Ответ Александр Шульгин
эх редактор, а ведь для большего хайпа надо было просто указать в заголовке тренер Щербаковой заявила.
теряют хватку
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nadenki
Ну,это спектакль был..Немножко не по сценарию пошло..В траве сидел Кузнечик,совсем,как человечек..не трогал и козявку и с мухами дружил.
0
0
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Ирина Иванова
По мнению ЕР: "Если возникают те или иные вопросы...всегда стараюсь выяснить после соревнований, чем руководствовался тот или иной арбитр". А у ЕП свой фирменный стиль публичного поведения: или показать реакцию на судейство жестами/мимикой, или устроить скандальное обвинение судей в необъективности и пригрозить переходом "топ-фигуристок" в "федерации крупных европейских стран", или какой-нибудь пошлый пасквиль в инста сторис разместить. Иногда - три в одном.
+3
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Додик Аксель
Есть ещё в тренерском корпусе дамы приятные во всех отношениях ! И как судья корректна и адекватна. Аргументы всегда лучше любых набросов.
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Лакс
Одно дело Рублева, которая даже не ЧР, и другое тренер "не говешек" и полуторакратный ОЧ, который может пообщаться с самим ВВП и поэтому не может снизойти до общения с судьями.
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Спортивный лис
Ответ Ezhevika33
Судьи не обязаны ни с кем общаться, так что могут и отказаться.
насколько я помню, то у них всё равно есть какие-то разборы, может только с техническим специалистом, а не с каждым судьёй, но комментарии там точно можно получить. Официально. Не в коридоре, конечно, надо судью вылавливать.
+6
0
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Александр Шульгин
эх редактор, а ведь для большего хайпа надо было просто указать в заголовке тренер Щербаковой заявила.
+8
-3
+5
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Ezhevika33
Ответ Спортивный лис
Ну вот есть же умные тренеры. И правильно она говорит, что после соревнований всегда есть разборы, когда можно пообщаться с судьями и узнать, почему тут выставили тот или иной балл.
Судьи не обязаны ни с кем общаться, так что могут и отказаться.
+2
-4
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Molly
Как хорошо, когда судят бывшие спортсмены. Побольше бы таких судей.
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Беглый*
Вот вам, пожалуйста, ещё один адекватный тренер, который популярно объясняет, что нечего на зеркало пенять. Походу, у нас только Рудковские не разбираются в ФК и истерят почём зря
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Самая цитируемая и вообще недура
Боже, какой праздник адекватности. Музыка для ушей просто после...
+22
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Спортивный лис
Ну вот есть же умные тренеры. И правильно она говорит, что после соревнований всегда есть разборы, когда можно пообщаться с судьями и узнать, почему тут выставили тот или иной балл.
+18
-2
+16
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