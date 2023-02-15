Алена Леонова: «Не планирую участвовать в турнире шоу-программ. Я уже не в той форме, занимаюсь другим делом, да и выплескивать в плане эмоций нечего»

Серебряный призер чемпионата мира-2012 заявила, что не будет подавать заявку на участие в турнире по шоу-программам.

Турнир пройдет 18 марта. Участвовать в нем могут как бывшие, так и действующие фигуристы.

– Не планирую принимать участие в турнире. Если честно, я уже не в той форме, занимаюсь другим делом, да и выплескивать в плане эмоций нечего. Слишком долгая у меня была карьера.

– Как думаете, у турнира есть дальнейшая жизнь?

– Если понравится зрителям и спортсменам, почему нет. Думаю, будут больше кататься действующие спортсмены, – сказала Леонова.