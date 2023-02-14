Черемных и Бутенко пропустят первенство России среди юниоров из-за травмы партнерши

Пара Варвара Черемных и Даниил Бутенко не примет участия в первенстве России среди юниоров.

«У Варвары стрессовый перелом пальца. При исполнении подкрутки у нее болел палец, мы сделали МРТ, оказался стрессовый перелом. Поэтому ребята пропускают первенство и финал Гран-при России среди юниоров. Восстановление займет месяц», – сообщил тренер фигуристов .

Первенство России среди юниоров пройдет с 15 по 17 февраля в Перми.