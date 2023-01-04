Камила Валиева: «Иногда вижу негативные комментарии, но стараюсь не принимать это близко к сердцу. Понимаю, что не могу нравиться всем»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, как относится к негативным комментариям о себе, а также к популярности.

– А как относитесь к негативу, к публикациям, где вас критикуют?

– У меня нет времени, чтобы читать все, что про меня пишут. А если есть что-то важное и интересное, то мама обязательно дает мне прочитать.

Конечно, я иногда вижу негативные комментарии. Но стараюсь не принимать это близко к сердцу. Если негатив конструктивен и рационален, то я готова задуматься.

Но я держу в голове, что у каждого есть свое мнение и право его высказывать. И я, конечно, понимаю, что не могу нравиться всем.

– Как воспринимаете свою популярность? Не мешает в жизни?

– Спокойно отношусь. Пока популярность не мешает. Успех не влияет на то, как я сама воспринимаю и вижу себя. Я стараюсь оставаться скромной и вежливой, – сказала Валиева. 

9 комментариев

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Бедоносец
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Это они от зависти пишут, правильно делаешь, что не обращаешь внимание. Собаки лают - караван идёт.
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ezhik38
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Сколько платят филологу, который теперь пишет тексты для Валиевой? ))
С прошлого интервью произошло невообразимое преображение... )))
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Himmelge
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Скромной и вежливой Ками была до всей этой истории с допингом. Сейчас в КИКе все чаще непонятные смешочки. Поведение изменилось, видимо, защитная реакция психики.
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Этери горячая
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Камилочка на новых фото выглядит как модель. Половое созревание было к ней благосклонно. Невероятная красота. Я уверен, что многие фигуристы и болельщики соперников сейчас завидуют.
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Додик Аксель
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Негатив проявляем и закрепляем в позитив и только так надо поступать, чтобы сохранить здоровой психику юной спортсменки. Камиле удачи !
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Адриана
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Молодец, Камила, так и надо относится к негативу и двигаться дальше.
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Тайга86
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"Как относитесь к негативу?..." Свое отношение к негативу Ками выразила оставшись в спорте и ударив квадами по нему)
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закрыт по беспределу
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Вот и правильно
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Bashibuzuck
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"На вкус и цвет фломастеры разные"(c)
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