Камила Валиева: «Иногда вижу негативные комментарии, но стараюсь не принимать это близко к сердцу. Понимаю, что не могу нравиться всем»

Российская фигуристка рассказала, как относится к негативным комментариям о себе, а также к популярности.

– А как относитесь к негативу, к публикациям, где вас критикуют?

– У меня нет времени, чтобы читать все, что про меня пишут. А если есть что-то важное и интересное, то мама обязательно дает мне прочитать.

Конечно, я иногда вижу негативные комментарии. Но стараюсь не принимать это близко к сердцу. Если негатив конструктивен и рационален, то я готова задуматься.

Но я держу в голове, что у каждого есть свое мнение и право его высказывать. И я, конечно, понимаю, что не могу нравиться всем.

– Как воспринимаете свою популярность? Не мешает в жизни?

– Спокойно отношусь. Пока популярность не мешает. Успех не влияет на то, как я сама воспринимаю и вижу себя. Я стараюсь оставаться скромной и вежливой, – сказала Валиева.