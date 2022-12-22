Худайбердиева и Базин стали единственным дуэтом, упавшим в ритм-танце на чемпионате России. Они лидируют после первого дня
Танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева – Егор Базин стал единственным, допустившим падение в ритм-танце на чемпионате России.
Помимо падения, Худайбердиева споткнулась при шагах.
Несмотря на ошибки, дуэт выиграл ритм-танец, получив за выступление 83,70 балла (49,72 за технику).
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