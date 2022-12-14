Алексей Ягудин не будет комментировать чемпионат России

Теги Алексей Ягудин телевидение сборная России Дмитрий Губерниев чемпионат России Фигурное катание

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин сообщил, что не будет комментировать чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске.

– Вы наверняка будете комментировать чемпионат России...

– Нет.

– А почему?

– Есть хороший анекдот: даже Стивен Спилберг не приехал на съемки, потому что были елки. У нас начинаются елки уже на следующей неделе: четверг, пятница, суббота и так далее с Мурманска. В этом году мы не в Москве, как, допустим, в прошлом году. Тогда я принимал участие в «Снежной королеве», поэтому у меня была возможность слетать в Питер на чемпионат России.

А в этом году чемпионат России в Красноярске. Мы тоже выступаем в Сибири: Новосибирск, потом обратно в Мурманск, потом Челябинск... Но, к сожалению, этот чемпионат России без меня.

Хотя многие скажут: «Здорово, потому что Алексей Ягудин уже достал». Те люди, которые говорят, что Загитова ужасна, Щербакова ужасна, и вообще все ужасно, и почему Башарову ставят такие баллы, а этому такие...

– Могу предложить вам замену: недавно Дмитрий Губерниев вызвался прокомментировать фигурное катание.

– Дмитрий Губерниев комментирует весь спорт. Если мы раньше думали, что Дмитрий Губерниев первоклассный комментатор биатлона, то сейчас понимаем, что он просто мегаталантливый комментатор. Если говорить словами Татьяны Анатольевны (Тарасовой): «Губерниев может комментировать все!» – сказал Ягудин.

Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию-2023 в Красноярске

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