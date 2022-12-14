Алексей Ягудин не будет комментировать чемпионат России

Олимпийский чемпион сообщил, что не будет комментировать чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске.

– Вы наверняка будете комментировать чемпионат России...

– Нет.

– А почему?

– Есть хороший анекдот: даже Стивен Спилберг не приехал на съемки, потому что были елки. У нас начинаются елки уже на следующей неделе: четверг, пятница, суббота и так далее с Мурманска. В этом году мы не в Москве, как, допустим, в прошлом году. Тогда я принимал участие в «Снежной королеве», поэтому у меня была возможность слетать в Питер на чемпионат России.

А в этом году чемпионат России в Красноярске. Мы тоже выступаем в Сибири: Новосибирск, потом обратно в Мурманск, потом Челябинск... Но, к сожалению, этот чемпионат России без меня.

Хотя многие скажут: «Здорово, потому что Алексей Ягудин уже достал». Те люди, которые говорят, что Загитова ужасна, Щербакова ужасна, и вообще все ужасно, и почему Башарову ставят такие баллы, а этому такие...

– Могу предложить вам замену: недавно Дмитрий Губерниев вызвался прокомментировать фигурное катание.

– Дмитрий Губерниев комментирует весь спорт. Если мы раньше думали, что первоклассный комментатор биатлона, то сейчас понимаем, что он просто мегаталантливый комментатор. Если говорить словами Татьяны Анатольевны (Тарасовой): «Губерниев может комментировать все!» – сказал Ягудин.

Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию-2023 в Красноярске