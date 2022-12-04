Алина Загитова и Дмитрий Хрусталев – ведущие чемпионата России по прыжкам

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и телеведущий Дмитрий Хрусталев ведут чемпионат России по прыжкам в Санкт-Петербурге.

Сегодня на турнире пройдут командные и личные соревнования.

Бороться будут три команды – Этери Тутберидзе, Алексея Мишина и Евгения Плющенко.

Реакцию Чайковской на оговорку Загитовой показали в трансляции – вряд ли она понимала, что ее снимают в эту секунду

Фото: скриншот из эфира Первого канала