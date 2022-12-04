Алина Загитова и Дмитрий Хрусталев – ведущие чемпионата России по прыжкам
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и телеведущий Дмитрий Хрусталев ведут чемпионат России по прыжкам в Санкт-Петербурге.
Сегодня на турнире пройдут командные и личные соревнования.
Бороться будут три команды – Этери Тутберидзе, Алексея Мишина и Евгения Плющенко.
Реакцию Чайковской на оговорку Загитовой показали в трансляции – вряд ли она понимала, что ее снимают в эту секунду
Фото: скриншот из эфира Первого канала
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