Алена Косторная проведет мастер-класс на открытии катка «Локо Лед» в Черкизово

Теги Локомотив сборная России женское катание Алена Косторная Фигурное катание

Чемпионка Европы по фигурному катанию 2020 года Алена Косторная выступит на открытии катка «Локо Лед» в Черкизово.

Об этом сообщается на сайте ФК «Локомотив». 3 декабря фигуристка проведет на катке мастер-класс.

В сентябре Косторная перенесла операцию на бедре. В этом сезоне она еще не участвовала в соревнованиях.

«Мне орали, что я мастер спорта по хамству» и другие огненные цитаты из интервью Косторной, которые вы могли пропустить

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