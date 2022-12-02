Алена Косторная проведет мастер-класс на открытии катка «Локо Лед» в Черкизово

Чемпионка Европы по фигурному катанию 2020 года Алена Косторная выступит на открытии катка «Локо Лед» в Черкизово.

Об этом сообщается на сайте ФК «Локомотив». 3 декабря фигуристка проведет на катке мастер-класс.

В сентябре Косторная перенесла операцию на бедре. В этом сезоне она еще не участвовала в соревнованиях.

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