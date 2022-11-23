Радионова об участии в «Ледниковом периоде»: «Когда-нибудь в теории можно. Слышала, что Авербух хотел собрать всех одиночниц. Но пока не собрал»

Бронзовый призер чемпионата мира-2015 рассказала, рассматривает ли возможность участия в телепроекте .

– Елена, когда ваш следующий показательный номер на соревнованиях? Соскучились по вашим вращениям.

– Вращениям? Но не прыжкам, да, ха-ха? Да, прыжков на последнем выступлении не было, но на самом деле мне кажется очень интересным формат турнира шоу-программ.

Может быть, я на нем выступлю. Каких-то запланированных показательных пока нет.

– Но двойной вы же прыгаете?

– Двойные – конечно. С тройными... Будет непросто, надо подготовиться. Тут нужна мотивация.

– А «Ледниковый период» рассматриваете?

– Когда-нибудь в теории можно. Если партнер будет надежный. Слышала, что Илья Авербух хотел собрать всех одиночниц. Но, как мы видим, пока не собрал, – сказала Радионова.