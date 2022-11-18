Москвина о четверных выбросах: «Жизнь сейчас усложняется во всех отношениях. Вопрос только в том, готов спортсмен к этому или нет»

Тренер по фигурному катанию поделилась мнением о четверных выбросах в парном катании.

«Не могу вам пока сказать, как быстро у тех и других спортсменов получится довести этот элемент до того уровня, чтобы можно было вставлять его в программу, но, что касается риска, задам вопрос: вы когда-нибудь в прежние времена могли предположить, что наши девушки начнут массово прыгать четверные? Согласитесь, лет 20 назад такая перспектива никому даже не пришла бы в голову.

Травмоопасно ли это? Конечно. Но к этому нас привела жизнь. Я вполне допускаю, кстати, что в какой-то момент Международный союз конькобежцев вообще захочет понизить стоимость таких элементов, чтобы свести к минимуму потенциальный вред, который может быть нанесен здоровью спортсменов.

Просто я не люблю, когда об опасности четверных выбросов люди начинают говорить, опираясь на собственный негативный опыт. Предельная сложность требует совершенно иного подхода, и нам от этого, полагаю, никуда не деться — жизнь сейчас усложняется во всех отношениях. Вопрос только в том, готов спортсмен к этому или нет. И насколько хорошо, правильно и безопасно он научен.

В плане отработки уникальных элементов сейчас, считаю, стало намного проще, чем раньше: есть страховочные лонжи, удочки, штанишки на поролоне, смягчающие соприкосновение со льдом, когда партнерша приземляется, мягко говоря, не на ноги», – рассказала Москвина.